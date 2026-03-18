Haberler

Suudi Arabistan dahil birçok Arap ülkesi, Ramazan Bayramı'nın cuma günü başlayacağını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, Katar, BAE, Yemen, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Filistin ve Kuveyt, Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacağını duyurdu. Hilal gözlemleri sonucu belirlenen tarih hakkında resmi açıklamalar yapıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, şevval ayı hilalinin görülememesi üzerine Yüksek Mahkeme'nin 19 Mart Perşembe gününün ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününün ise Ramazan Bayramı'nin başlangıcı olduğuna karar verdiği belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi, şevval ayının hilalinin görülememesi üzerine 20 Mart Cuma gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu duyurdu.

BAE Devlet Başkanlığı Divanı, şevval ayının hilalinin görülememesi nedeniyle 19 Mart Perşembe gününün ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününün ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıkladı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Ramazan Bayramı'nın cuma günü başlayacağını duyurdu.

Yemen Vakıflar ve Rehberlik Bakanlığı da 20 Mart Cuma gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıkladı.

Kuveyt, Bahreyn, Sudan ve Lübnan da Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacağını ilan etti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

