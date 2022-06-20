Orman Yangınlarına "Cehennem Meleği" de Müdahale Edecek

Türk Hava Kurumu'nun (THK) kayyum heyeti, dört adet THK CL-215 uçağı ve 50 helikopter ile orman yangınlarına müdahale edilebileceğini açıkladı. Yangına müdahale edilecek uçaklardan biri ise Cehennem Melekleri adlı filmde Sylvester Stallone'nin kullandığı uçak olacak. Orman yangınlarında etkili mücadelede daha etkili olan amfibik uçağının Türkiye'de olmadığını bildiren THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, "Amfibik uçak eksikliğini ülkemizin bir zafiyeti olarak görmemek lazım" dedi.

THK kayyum heyeti, Ankara'da THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi'nde bakım çalışmaları yapılan THK CL-215 uçakları ile ilgili bugün basın toplantısı düzenledi. THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ihaleyi aldıklarını ve bu yıl orman yangınlarına dört THK CL-215 uçağı ve 50 helikopter ile müdahale edeceklerini açıkladı.

Kaya, şu anda ellerinde 10 uçak olduğunu, bunlardan dördünün kullanılamaz halde olduğunu bildirerek, TUSAŞ kanalı ile daha önce kullanılamaz halde olan üç uçağın bakım çalışmasının tamamlandığını ve dördüncü uçağınkinin de bakım çalışmasını bitme aşamasına geldiğini söyledi. Kaya, uçaklara ilişkin "Bu uçaklarımız piston motorlu olup, fan veya turbo frop motora sahip değiller. Sadece gündüz viyafar uçuşları yapabilen, gece uçuşları yapamayan, bir önceki nesil uçaklardır. Ancak bu uçaklar iş makinası mahiyetinde bir uçak olup, yedek parçaları temin edilebildiği ölçüde uçurulmaları söz konusu olabilir. Bu uçaklar eski ve az sayıda olduğu için dünyada üretici firma ve az sayıda TUSAŞ'ın imkanları ile belki bir miktar daha uçurulabilir ancak bu sürecin sonunda bu uçaklarımızın da modernize edilmesi veya yenileriyle değiştirilip yeni uçakların alınması gerekecektir" diye konuştu.

TOPLAM 50 HELİKOPTER

Kaya, Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden 55 helikopter ihalesi yapıldığını ve bunların 50'sini kendilerinin aldığını kaydederek, "Biz 35 küçük helikopter, 10 gece görüşü ve beş ağır helikopteri kazanarak toplam 50 helikopterle de bu sene orman yangınları ile mücadelede yer alıyoruz" dedi.

"ELİMİZDEKİ HAVA ARAÇLARININ BU MÜCADELEDE ESKİ OLSUN, YENİ OLSUN KULLANILMASI GEREKİR"

Kaya, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kaya, gecen sene neden ellerindeki uçakların kullanılmadığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Türk Hava Kurumu bir ihale almadığı mühletçe bunları kendiliğinden verme imkanı yok. Gerçekten geçen sene acı bir yangınlar süreci yaşandı. Bizim dört uçağımız da devreye girdiğinde bu yangınlar söndürülecekti gibi bir iddiamız yok ama şuna kaniyiz bütün elimizdeki hava araçlarının bu mücadelede eski olsun, yeni olsun kullanılması gerekir. Bu sene biz TUSAŞ'ın da imkanlarını kullanarak bunları devreye soktuk."

Kaya uçakların bakım maliyetinin 4 milyon dolar olduğuna ilişkin iddiaya ise "Zikredilen bir rakamdı. Şu an için tam bir rakam olarak da zikretmiyoruz. TUSAŞ teknik olarak gerekli yedek parça stoklarında varsa bize kullandırarak, bu uçakların bakımına destek verdi. Bizim bu uçakların yedek parçasını bulmak ve pandemi sürecinde getirmek gerçekten zor bir süreçti" diye cevap verdi.

"4 MİLYON DOLARLAR CİVARINDA"

Kaya, olası arızalara ilişkin uçakların yedek parça siparişlerini verdiklerini kaydederek, bakım maliyetine ilişkin "Bu rakam net olarak rakama döktüğümüz bir şey değil. Ama 4 milyon dolarların civarında bir rakam" diye bilgi verdi.

"ALICI OLARAK PİYASAYA ÇIKMIŞ DEĞİLİZ"

Kaya, yeni uçak neden alınmadığına ilişkin soruya ise "Gerçekte yüksek bir maliyet. 50 milyondan 80 milyon dolara kadar değişik modeller için uçak fiyatları için zikredildiğini biliyoruz. Ama biz alıcı olarak piyasaya çıkmış ve fiyatı da kesin olarak bilen kurum değiliz" diye açıklama yaptı.

"5-6 YIL DAHA UÇABİLİR"

Kaya uçakların üretici firmasının yedek parça garantisi vermesi halinde uçakların 5-6 yıl daha uçuş yapabileceğini de sözlerine ekledi.

"İSTİHDAM ETME İMKANIMIZ YOKTU"

Kaya, THK'den çıkarılan pilotlarla ilgili soruya "İşten çıkarmak istemezdik. Ancak malum bir şekilde biz ihale almadan bunların istihdamını sürdürme imkanımız yoktu. THK olarak mali birçok sıkıntılar içindeydik. Mecbur kalmıştık. Arkadaşlarımızın hepsi gönülden kuruma bağlı. Tekrar çağırmamız üzerine hepsi geldiler. Üç adet de yabancı kaptanımız göreve gelecekler" dedi.

Kaya, Türkiye'nin THK'nın elindeki bu eski uçaklardan başka yangın söndürme uçağı olup olmadığına ilişkin soruya ise "Amfibik uçak eksikliğini ülkemizin bir zafiyeti olarak görmemek lazım. Ama bizim de yenilenmiş veya yeni amfibik uçakları edinmek ileride düşünülecek bir şeydir. Bugün sipariş verilse, özel sipariş üzerine üretilen uçaklar olduğu için üretilip teslim edilmesi zaman almaktadır. Bize bu uçakların bakımları bu zamanı da kazandıracaktır. Ülkemiz kendi uçaklarını almaya karar verdiğinde THK veya Orman Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden doğrudan bu şekilde uçaksız da kalmadan, kendi uçakları ile kiraladığı uçaklara ilave yangınları söndürme imkanı bulacaktır" diye konuştu.

"AMFİBİK OLARAK YOK"

Kaya, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Envanterimizde uçak yok" sözünün hatırlatılması üzerine "Yeni bir uçak kastediyorsak THK ve başka bir yerde yok. Amfibik olarak yok" dedi. Kaya Türkiye'nin elinde olmayan amfibik uçakların hızlı su alıp, yangına daha yakın bir yükseklikten düşük hızla suyu bırakabildiğini ve özel dizayn edildiğini bildirerek, "Bu uçaklar daha etkili uçaklardır. Yani bunların gece uçuşu da yapabilen, turbo fan ve motoru olanlardan yenilenmişler Türkiye'nin kapasitesini artırır. Bunları da alma yönünde Savunma Sanayi Başkanlığı çalışmalarını sürdürmektedir" diye bilgi verdi.

Kaya, Türkiye'nin yangın söndürme uçağı üretecek teknolojisi olup olmadığına ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bunlar pazar ile ilgilidir. Çok az sayıda bunun kullanıcısı olduğu için böyle bir uçağın arkası gelmeyeceğinden üretmek zor. Yeni bu tür uçakları Japon ve Çinliler de üretiyor ama bunları seri olarak dünyaya satamıyorlar. Dolayısıyla bu tür az kullanılan amfibik uçakların üretilmesi yerine ülkemizde genel havacılıkta kullanılacak, eğitimde kullanılacak, daha küçük hava araçlarının üretilmesi fizibıl olabilir diye düşünüyorum."

"CEHENNEM MELEĞİ İLE MÜDAHALE"

Yangınlara müdahale edilecek THK CL-215 uçaklarından birisi ABD'li sanatçı Sylvester Stallone'nin Cehennem Melekleri filminde kullandığı uçak. THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Ali Yüksel, "Bu uçağımız da diğer CL- 215 uçaklarımız gibi 2009-2011 yılları arasında kuruma kazandırılan uçaklarımızdan birisi. Bu uçak Cehennem Melekleri adlı filmde Slyvester Stallone'nin kullandığı uçaktır. O yüzden biz burada ona artist uçak diyoruz. Bu yüzden de desenini değiştirmedik" dedi.

ANKA / Güncel