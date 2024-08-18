Orman Yangınları Sonucunda İzmir'de 43 Bina ve 45 Bağımsız Bölüm Hasarlı

(ANKARA) - Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Son günlerde yaşadığımız yangınlar sebebiyle bir kez daha aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İzmir'imizin Karşıyaka ilçesinde rüzgarında etkisiyle yangın yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradı. 5 ayrı hasar tespit ekibimiz, bakan yardımcımız yangından etkilenen tüm illerde Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın koordinasyonunda süreci anbean takip etmektedir. Ekiplerimizle yangından etkilenen tüm bölgelerde soğutma işlemlerinin başlamasına müteakip hasar tespiti çalışmalarını yürütmektedir.

İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespitini yapmış olduk. An itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yine Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında; soğutma çalışmalarının bitmesiyle, hasar tespitlerimizi oralarda da süratle yapacağız.

Bununla beraber Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı mahallemizde çıkan orman yangını nedeniyle de Karayakup köyümüz yangından etkilendi. Boyalı ve Karayakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda hasar tespit çalışmalarını ekiplerimizi yürütüyorlar. 3 ekibimizi bölgeye gönderdik. Şu anda 46 binamızda, 66 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık. 36 bina, 52 bağımsız bölümün etkilendiğini ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Her yangında, depremde, selde milletimizi yalnız bırakmadık, bu yangınlarda da yaralarımızı hızlıca saracağız."