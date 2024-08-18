Orman Yangınları Sonucunda İzmir'de 43 Bina ve 45 Bağımsız Bölüm Hasarlı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki orman yangınları sonucunda incelenen 52 binadan 43'ünün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.
(ANKARA) - Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Son günlerde yaşadığımız yangınlar sebebiyle bir kez daha aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İzmir'imizin Karşıyaka ilçesinde rüzgarında etkisiyle yangın yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradı. 5 ayrı hasar tespit ekibimiz, bakan yardımcımız yangından etkilenen tüm illerde Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın koordinasyonunda süreci anbean takip etmektedir. Ekiplerimizle yangından etkilenen tüm bölgelerde soğutma işlemlerinin başlamasına müteakip hasar tespiti çalışmalarını yürütmektedir.