Ordu Üniversitesi Rektörü Özbekistan'da İşbirliği Temaslarında Bulundu

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ve beraberindeki heyet, Özbekistan'daki üniversitelerde temaslarda bulunarak işbirliği konularını ele aldı.

Baş ve beraberindeki üniversite heyeti, Kırgızistan'daki temaslarının ardından geldiği Özbekistan'da bazı yükseköğretim kurumlarını ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

İlk olarak Taşkent'teki Oriental Üniversitesini ziyaret eden Baş, Rektör Dr. Nazım Mamatahunov ile bir araya geldi.

Görüşmede konuklarına üniversite hakkında bilgi veren Mamatahunov, üniversitenin yeni kurulmasına rağmen, deneyimli akademik kadroya sahip olduğunu ve bünyesinde 10 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Zengin birikime sahip Türk üniversitelerinin eğitim kalitesinin üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Mamatahunov, amaçlarının Türk üniversiteleriyle işbirliklerini geliştirmek ve ortak eğitim programları gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

Baş da Ordu Üniversitesi hakkında bilgi verirken, 20 yıllık geçmişe sahip olan ve 14 fakülte, 12 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüyü bünyesinden bulunduran üniversitede, günümüzde 20 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığını aktardı.

Üniversite olarak Türk devletlerindeki yükseköğretim kurumlarıyla işbirliklerini geliştirmeye önem verdiklerini kaydeden Baş, son olarak ziyaret ettikleri Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsattı.

Baş, Özbekistan'daki yükseköğretim kurumlarıyla işbirliklerinin gelişerek devam ettiğini ve son olarak Özbekistanlı 20 doktora öğrencisini Ordu Üniversitesinde stajyer olarak misafir ettiklerini dile getirirken, amaçlarının ülkedeki diğer üniversitelerle de işbirliklerini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Görüşmenin ardından Mamatahunov ve Baş, Oriental Üniversitesi ile Ordu Üniversitesi arasında işbirliğine ilişkin protokol imzaladı.

Ordu Üniversitesi heyeti daha sonra Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsünü ziyaret ederek, Enstitü Müdürü Prof.Dr. Azamat Ziya ile görüştü.

Görüşmede Ziya, Türk üniversiteleriyle sıkı bir işbirliği içerisinde olduklarını kaydederek, bu görüşmenin iki ülke üniversiteleri arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Ziya, Tarih Enstitüsünden 20 doktora öğrencisini Ordu Üniversitesinde stajyer olarak misafir etmelerinden dolayı Orhan Baş'a teşekkür etti.

Baş da Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile geçen sene işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak, bu mutabakat kapsamında taraflar arasındaki işbirliğinin gelişerek devam ettiğini aktardı.

Bu işbirliklerini daha ileri seviyeye taşımak için çabalarını sürdürdüklerini ifade eden Baş, bu görüşme ile taraflar arasındaki ilişkileri daha somut hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.