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Sahte doktor ve sahte dişçiden sonra sahte psikolog da seansta yakayı ele verdi

Güncel Haberler

Sahte doktor ve sahte dişçi olaylarından sonra Ordu'nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Sahte doktor ve sahte dişçiden sonra sahte psikolog da yakayı ele verdi

RUHSATSIZ ÇALIŞIYORMUŞ

Soruşturma kapsamında E.E.'nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi'ndeki 'Bir Bilen Psikoloji' adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

Sahte doktor ve sahte dişçiden sonra sahte psikolog da yakayı ele verdi

SERBEST BIRAKILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada E.E.'nin, Ordu'da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığı Altınordu Ordu Güncel Haberler

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