Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Gamze Yağlıoğlu'nun 4 yıl önce oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşüp ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılan eşi Alper Yağlıoğlu'nun temyiz dosyasına bakan bölge adliye mahkemesi, sanığın beraatine ve tahliyesine hükmetti.

Alanya'da 24 Kasım 2021'de oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Gamze Yağlıoğlu, hayatını kaybetti. Yağlıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında; 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu'nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu aktarıldı. Gamze Yağlıoğlu'nun ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği belirtildi. Kararda, Gamze Yağlıoğlu'nun tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da ifade edildi.

"BERAAT ETMEYİ BEKLERKEN CEZA ALDIM"

Kararı temyiz eden sanık Alper Yağlıoğlu, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Savunmasında eşi Gamze Yağlıoğlu'nun intihar ettiğini belirten Alper Yağlıoğlu, "Olay günü sahile gitmiştim. Gamze'nin nasıl düştüğünü görmedim. Evden çıkarken kendisi yatıyordu. Eve geldiğimde balkondan aşağı baktım. Aşağı inince Gamze'nin cesediyle karşılaştım. Üzerime katil damgası atıldı. Beraat etmeyi beklerken ceza aldım. Gamze'yi çok seviyordum. Hayatımdaki en değerli insandı. En sevdiğim insanın katili olarak anılmak acı veriyor" dedi.

Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat

"112'Yİ ARARKEN YANLIŞLIKLA INSTAGRAM'A GİRMİŞ OLABİLİRİM"

Gamze Yağlıoğlu'nun telefonundan birtakım delilleri silip silmediğini soran mahkeme heyetine yanıt veren Alper Yağlıoğlu, "Eve geldiğimde Gamze'nin telefonuna dokunmadım. Telefonundan bir şeyler sildiğim söyleniyor. Bunu yapmadım. Gamze'nin cesedinin başında Instagram'a girmedim. Belki 112'yi ararken yanlışlıkla girmiş olabilirim. Benim soğukkanlı davrandığım söyleniyor. Gamze de ben de soğukkanlı insanlarız. O yüzden 12 yıldır birlikteydik. Sağlıkçı değilim. Televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla yaralıya dokunulmaz. Ben de başına gittiğimde dokunmadım. Benim eşim intihar etti" diye konuştu.

"KIZIMIN KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK"

Mahkemede kızının intihar etmediğini, ortada bir sebep bulunmadığını kaydeden Neşe Kıraç ise "Olay günü kızımla telefonla görüştük. Gamze çalışkan, hırslı, azimli bir kızdı. Birçok spor dalıyla ilgileniyordu. Çok donanımlı bir insandı. Kızımın kendisini öldürmesi için hiçbir sebep yok. Ayrıca Gamze'nin yükseklik korkusu var. Balkondan aşağı bile bakamaz ki kendisini atsın. Bir kez bile psikolojik tedavi görmedi. Alper psikolojik baskı yapıyordu. Evlendiklerinde artık Gamze'yi beğenmediğini söylüyormuş" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu'nun, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ve delil yetersizliği nedeniyle beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat

"OLAN YAVRUMA OLDU, ASLA PES ETMEM"

Alper Yağlıoğlu'nun tahliye edilmesine tepki gösteren Neşe Kıraç, "Mahkeme sonuçlandı, sanık beraat etti. Dosyada birçok delil olmasına rağmen beraat etti. Bu kararı hiç beklemiyorduk. Ulusal kriminalin çok net, bulduğu deliller vardı. Hem fiziki hem bilimsel hem de teknik yönden birçok delil vardı. Fakat nasıl oldu da böyle bir karar çıktı? Çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum. Çok üzgünüm. Olan yavruma oldu. Ama burada bitmiyor. Asla pes etmem. Devam edeceğiz tabii ki. Bir gün cezasını alacak. Ama öyle ama böyle ilahi adalet var. Adalete güvenim her zaman sonsuz. Bir şekilde bir gün her şey ortaya çıkacak. Mücadeleye de devam edeceğim. Bu, burada bitmedi" diye konuştu.

"FAHİŞ BİR HUKUKİ HATA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Karara itiraz edeceklerini belirten Neşe Kıraç'ın avukatı Bilge Savran, "Gerçekten çok yanlış bir karar alındı. Maalesef indirimsiz bir şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve dosyanın tümüne hakim olan yerel mahkemenin kararı sadece 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle delil yetersizliği iddiasıyla bozuldu ve kaldırıldı. Bu sonucun Yargıtay'da düzeltileceğine inanıyoruz. Temyiz edeceğiz. Adaletin eninde sonunda sağlanacağından eminiz. Bugün alınan kararın çok yanlış olduğunu, fahiş bir hukuki hata olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
img

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
img

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bu cezalar az oldukça bu serbes bırakmalar oldukça çok genç kızımızın canı yanacak gibi görünüyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Ne güzel dünya

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcorci:

kıza yazık olmuş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

gercekten yazik olmus. aileye sabir diliyorum.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Uluslararası sağlık kuruluşlarından HPMV virüsüne ilişkin peş peşe açıklamalar

Çin'de ortaya çıkan virüs hızla yayılıyor
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Ocak Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Ocak Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 10 Ocak Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! China Suarez hamile mi? Valorant çöktü mü 10 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir? Real Madrid Mallorca maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Mallorca geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet İyimaya neden öldü, hasta mıydı? Ahmet İyimaya kimdir? Gabriel Sara sakatlandı mı, Başakşehir maçında oynayacak mı? MasterChef puan durumu ne? 9 Ocak Perşembe Kerem, Onur, Eda, Semih puanları kaç? Real Madrid Mallorca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Mallorca golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.