Skolyoz hastası Süheyda, dik duruşa kavuştu

ANKARA'da doğuştan omurilik açıklığı sonrası skolyoz ve kifoz (kabburluk) gelişen Süheyda Acar (12), hastanede 5 saatlik ameliyatın ardından multidisipliner tedavi süreciyle yeniden dik duruşa kavuştu.

6'ncı sınıf öğrencisi Süheyda Acar, omurilik açıklığı (meningomyelosel) hastalığı ile dünyaya geldi. Hastalığı nedeniyle yıllardır takip edilen, omurgasındaki eğriliğin ilerlemesi sonucu ciddi skolyoz ve kifoz gelişen Süheyda Acar, omurgasındaki ileri derecedeki deformite nedeniyle nefes almakta, yemek yemekte, oturmakta ve sırtüstü yatmakta güçlük yaşadı. Eğriliğin ilerlemesi sonucu omurgası cilt dokusunu yırtarak dışarı çıkan Süheyda Acar, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde geçen hafta geçirdiği 5 saatlik zorlu ameliyatın ardından multidisipliner tedavi süreciyle yeniden dik bir duruşa kavuştu. Süheyda Acar, ameliyattan sonra çok rahatladığını anlatarak, "Önceden çok korkuyordum ameliyattan ama neyse ki korktuğum kadar bir durum olmadı. Sırtüstü yatarken çok zorlanıyordum. O yüzden yan yatıyordum. Şimdi mutluyum, oturmaya alıştım. Büyüyünce iç mimar olmak istiyorum" dedi.

'5 SAAT SÜREN AMELİYATLA OMURGASINI DÜZELTTİK'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Ercan Bal, Süheyda'nın kendilerine başvurmadan önce doğuştan birtakım omurga ve omurilik sorunları olduğunu anlatarak, "Yıllardır bununla ilgili takip altındaydı. Ama takiplerinde çeşitli aksaklıklar yaşanmıştı. Bacaklarında ve diğer sinir sisteminde ciddi sorunlar mevcuttu. Tedavi sürecinin gecikmesinden dolayı Süheyda'nın omurgasında ciddi bir deformite gelişti, ciddi bir eğrilik gelişti. Buna bağlı olarak bir kamburluk durumu gelişti. İki büklüm bir şekilde ikiye doğru kıvırmış durumdaydı. ve ona bağlı olarak da hem nefes almasında hem de yiyip içmesinde sorunlar yaşayabiliyordu. Oturmasında ve sırtüstü yaşamasında ciddi sorunlar mevcuttu. Multidisipliner olarak birçok ekiple beraber planladık tedavisini. Tedavisinde önce uygun tedavilerine, antibiyotik tedavisini başladık. Daha sonra da 5 saat civarı bir ameliyatla omurgasını düzelttik. Şu anda ameliyattan sonraki süreçte çok şükür işler de yolunda gitti. Oturabiliyor, yatabiliyor ve daha dik bir postüre kavuştu. Artık hem nefes almasında hem yeme içmesinde büyük sorunları yok ve onları atlatmış gözüküyoruz. Bir hafta içinde taburculuğunu planlıyoruz" dedi.

'HER 100 ÇOCUĞUN 3'ÜNDE GÖRÜLÜYOR'

Prof. Dr. Bal, doğuştan omurilik açıklığı görülen çocuklarda skolyoz görülme ihtimalinin diğer çocuklara göre biraz daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle bu çocukları omurga hastalıkları açısından da yakın takip etmek gerekir. Hem skolyoz hem de kifoz dediğimiz kamburluk görülme ihtimali vardır. Bu çocukları takip ederken sadece beyinleri, sinir sistemleri, akciğerleri, kalpleriyle değil aynı zamanda omurgalarının eğriliklerini de düzenli aralıklarla takip ettirmek gerekiyor. Skolyoz Türkiye'de her 100 çocuğun 2-3'ünde ortalama gözüküyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz kabaca; yani 1000 kişilik bir okulda yaklaşık 20-30 tane skolyoz hastası var demektir. Bu çok ciddi bir oran. Ne kadar erken tanı alırlarsa ne kadar erken bir hekime yönelirse de tedavi süreçleri o derece başarılı oluyor ve o kadar da iyi sonuçlar alabiliyoruz. Burada ailelere, eğitmenlerimize, öğretmenlerimize hepsine çok büyük iş düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı