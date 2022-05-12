Ömer Çelik'ten 'Kaftancıoğlu' Yorumu: 'Hukukçuların Yürüteceği Bir Tartışma'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkümiyet kararlarını onamasına ilişkin, "Her konuda bizi, Cumhurbaşkanı'mızı, yargının verdiği kararın arkasındaki irade olarak etiketliyorlar, ondan sonra da bizden kendimizi yargının yerine koyarak bir tutum almamızı bekliyorlar. Dolayısıyla o yargı kararını herkes kendi zaviyesinden değerlendirecektir ama herkes dosyaya bakarak konuşsun. Dosyayı ben de bilmiyorum, onlar da bilmiyor. Bu tartışma hukukçuların yürüteceği bir tartışma" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargıtay'ın, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkümiyet kararlarını onamasına ilişkin soru üzerine Çelik şu yanıtı verdi:

"SADECE TARAFTARLIKLA KONUŞULUP ELE ALINAN BİR MESELE"

"Bu dosyanın içini ne ben bilirim ne de CHP'nin siyasetçileri bilir. Daha karar yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyadan tuttular Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetimizi suçlamaya çalıştılar. Bu mesele, dosyanın içini ben bilmediğim gibi kendilerinin de bilmediği bir mesele. Dolayısıyla sadece taraftarlıkla konuşulup ele alınan bir mesele.

"BU TARTIŞMA HUKUKÇULARIN YÜRÜTECEĞİ BİR TARTIŞMA"

Hukukçular çıksınlar görüşlerini söylesinler. Bazıları yargı kararını beğenir bazıları beğenmez; ama şöyle bir adete döndü bu iş, yargı kararı çıksa hemen bunu Cumhurbaşkanı'mızı hedef gösterecek, AK Parti'yi hedef gösterecek, Cumhur İttifakını hedef gösterecek şekile sokuyorlar. Bu mantıksız bir şey, nihayetinde okuduğuma göre bazı davalardan beraat etmiş, bazı davalardan verilen kararı Yargıtay bozmuş, diğerlerini de onamış. Buna bakmak lazım; neyi neye göre bozmuş, neye göre onamış? O şekilde değerlendirmek lazım. Her konuda bizi, Cumhurbaşkanı'mızı, yargının verdiği kararın arkasındaki irade olarak etiketliyorlar, ondan sonra da bizden kendimizi yargının yerine koyarak bir tutum almamızı bekliyorlar. Dolayısıyla o yargı kararını herkes kendi zaviyesinden değerlendirecektir ama herkes dosyaya bakarak konuşsun. Dosyayı ben de bilmiyorum, onlar da bilmiyor. Bu tartışma hukukçuların yürüteceği bir tartışma."

Çelik, Türkiye'deki sığınmacı tartışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"DÜZENSİZ GÖÇLE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLMEKTEDİR"

Türkiye'nin bir göç yönetimi konusunda hem tecrübesi hem de bir politikası vardır. Düzensiz göçle etkili bir şekilde mücadele edilmektedir. Bir yandan sorunun kaynağında çözüm aranmaktadır; etkili sınır güvenlikleri söz konusudur. Birilerinin dediği gibi 'sınırlarımız yol geçen hanına döndü' gibisinden bir yaklaşım hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hem de emniyet, jandarma teşkilatımıza yönelik bir iftiradır. Sığınmacıların kayıtlı olduğu illerde kalmaları şekilde tedbirler alınmaktadır.

"TÜRKİYE, ULUSLARARASI KORUMA KANUNU'NA UYGUN BİR BİÇİMDE HAREKET ETMEKTEDİR"

Ayrıca Uluslararası Koruma Kanunu'na Türkiye uygun bir biçimde hareket etmektedir. Bir hukuk devleti olarak sığınan ve koruma ihtiyacı olanlara uluslararası hukuk ve kendi medeniyet değerlerimiz çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Belli bir dönem ülkemizde kalanların uyumlu bir şekilde, bu dönem içerisinde, hayatını sürdürebilmeleri için uyum konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede geniş bir ele alış söz konusudur… Bunun ötesinde, vatandaşlarımızın haklı olarak bizlere ilettikleri göçmenlerle ilgili bir takım asayiş sorunları, bir takım başka sorunlar olduğu zamanda bunlarla en etkili şekilde mücadele edilmektedir.

"OLUMSUZ BİR ŞEYLER OLDUĞU ZAMAN VATANDAŞLARIMIZ LÜTFEN KENDİLERİ MÜDAHALE ETMESİNLER"

Son zamanlarda sosyal medyada görüyoruz, bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur: Bir yerlerde olumsuz bir şeyler olduğu zaman vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler. İstenmeyen birtakım şeylerin çıkması söz konusu olabilir.

Burada sığınmacı olarak bulunanlar, mülteci olarak bulunanlar burada sonsuza kadar kalmayacaklar, günü geldiğinde karşı tarafta güvenli, katillerden korunmuş bölgeler ortaya çıktığında zaten gidecekler. O bölgelerde briket ev yapılması, altyapının kurulması ile zaten gönüllü ve onurlu bir şekilde bu geri dönüşlerin sağlanması gerçekleştirilecek."