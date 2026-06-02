'Ölümsüz Bayrak' projesiyle Guinness rekoru hedefi

İZMİR'e yerleşen İbrahim Hikmet Odağ (60), Türk Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası sürecine destek amacıyla milyonlarca vatandaşı tek bir dijital Türk bayrağında buluşturmayı hedefliyor. 'Ölümsüz Bayrak' adı verilen projede, vatandaşların yükleyeceği fotoğraflarla oluşturulacak dev mozaik bayrağın Guinness Dünya Rekoru'na girmesi amaçlanıyor.

Almanya'da 50 yıl yaşadıktan sonra 5 yıl önce Türkiye'ye dönüp İzmir'e yerleşen İbrahim Hikmet Odağ, 'Ölümsüz Bayrak' adını verdiği bir proje başlattı. Odağ, Türk Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası sürecine destek amacıyla başlattığı proje ile dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarını tek bir dijital platformda buluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında vatandaşların yükleyeceği fotoğraflarla dev bir dijital Türk bayrağı oluşturulacak. Her bir fotoğrafın bayrağın bir pikselini oluşturacağı sistemle, Guinness Dünya Rekoru seviyesinde bir katılım hedefleniyor. Odağ, ilk etapta 250 bin fotoğrafla rekor denemesi yapılabileceğini, asıl hedefin 1 milyon kişinin projeye katılması olduğunu söyledi.

'HER VATANDAŞ, KENDİ INI YÜKLESİN'

Dünya Kupası'nın küresel etkisine dikkati çeken Odağ, projenin hem milli takıma destek hem de birlik duygusunu güçlendirme amacı taşıdığını belirtip, "Bu büyük heyecanda milli takımımızı destekleyebiliriz. Her vatandaş, kendi fotoğrafını yüklesin ve hep birlikte dev bir mozaik bayrak oluşturalım" dedi. Hazırlanacak dijital mozaiğin daha sonra dev bir fiziksel bayrak haline getirilebileceğini kaydeden Odağ, bayrağın 2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da sergilenebileceğini söyledi.

'VİZYONUM, İNSANLARI BİRLEŞTİRMEK'

Odağ, "Bu mozaik, devasa bir büyük afiş şeklinde fiziksel olarak basılırsa, bayrağımız dünya medyasında yer alır. Amacım, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanındaki insanların evlerine ve hafızalarına taşımak. Vizyonum, insanları birleştirmek. Projeye destek için influencerlar, holdingler ve devlet kurumlarının katkısını almaya çalışıyorum. Bu sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir tanıtım olacak. Dünya Kupası 205 ülkede yayınlanıyor ve organizasyonun küresel etkisi çok büyük" diye konuştu.

CİMER'E BAŞVURDU

Projeyi resmi kurumlara da taşıyan Odağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu ve projenin detaylarının dikkat çektiğini söyledi. Odağ, projenin daha güvenilir ve kontrollü ilerleyebilmesi için devlet desteğinin kritik olduğunu belirterek, gerekirse e-Devlet altyapısının kullanılabileceğini ifade etti. Yüklenecek fotoğrafların yapay zeka ile doğrulanabileceğini belirten Odağ, "Sahte fotoğraflar elenebilir. Bu yüzden güçlü bir altyapı kurulması gerekiyor" dedi.

'BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT'

Dünya Kupası sonrasında dev bayrağın Türkiye'ye getirileceğini belirten Odağ, "100 metreye 50 metre büyüklüğünde dev bir camekan düşünüyoruz. İçinde ölümsüz bayrağımız olacak. Arkasında dijital ekranlarda mozaik hali yer alacak. Önünde ise bir bayrak müzesi kurulacak. İnsanlar, dünyanın bayraklarını görerek yürüyüp, sonunda bizim dev bayrağımızın karşısına çıkacak. 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde projeyi yetiştirmek için çalışmaları sürdürüyorum. Biz her dört yılda bir Dünya Kupası'na katılan ülkelerden değiliz. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Dünya sahnesinde yer alma imkanımız var. Son gününe kadar bu proje için mücadele edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı