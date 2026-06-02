Adalet Bakanı Gürlek: 55 ilde suç odaklarına büyük darbe vuruldu

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli 55 ili kapsayan operasyonlarla siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe indirildiğini; 221 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve milyarlarca liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu sabah itibariyle, İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik" dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığıyla güçlü bir koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bakan Gürlek şu bilgileri verdi:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında; 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; 269 mağdurdan 600 milyon TL zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilmiş; suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise; vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır.

Bu başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı; operasyonları başarıyla gerçekleştiren İstanbul ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyorum.

Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
