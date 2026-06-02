ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'nin New England bölgesinde büyük paniğe neden olan şiddetli patlama sesleri ve sarsıntılar, bölge sakinlerini korkuttu. Evlerin sallandığı, binaların titreştiği olay sırasında gökyüzünde parlak bir ışık görüldü. Yetkililer, yaklaşık 300 ton TNT gücünde enerji açığa çıkaran dev bir meteorun atmosferde infilak ettiğini açıkladı. Patlama anı uydular tarafından kaydedilirken, olayın etkisi geniş bir alanda hissedildi.

  • ABD'nin Massachusetts ve New Hampshire eyaletlerinde atmosfere giren büyük bir meteor parçalandı.
  • Meteorun parçalanmasıyla yaklaşık 300 ton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıktı.
  • Meteor saatte 120 bin kilometreden fazla hızla atmosfere girdi ve yaklaşık 64 kilometre yükseklikte parçalandı.

ABD'nin Massachusetts ve New Hampshire eyaletlerinde yaşayan vatandaşlar, gökyüzünden gelen güçlü patlama sesleri nedeniyle büyük panik yaşadı. Bölgede çok sayıda kişi evlerinin sarsıldığını ve patlamaların kilometrelerce uzaktan duyulduğunu bildirdi.

Patlamaların ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, olayın nedeni kısa sürede araştırılmaya başlandı.

NASA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

NASA Haber Müdürü Yardımcısı Jennifer Dooren, yaptığı açıklamada patlamaların atmosfere giren büyük bir meteordan kaynaklandığını duyurdu.

Dooren, gök cisminin Massachusetts'in kuzeydoğusu ile New Hampshire'ın güneydoğusu üzerinde parçalandığını belirterek, olayın herhangi bir meteor yağmuru, uzay çöpü veya uyduyla bağlantılı olmadığını söyledi.

300 TON TNT GÜCÜNDE ENERJİ AÇIĞA ÇIKTI

NASA'nın değerlendirmelerine göre meteorun parçalanması sırasında yaklaşık 300 ton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıktı.

Uzmanlar, bu nedenle bölgede duyulan şiddetli patlama seslerinin ve sarsıntının oluştuğunu ifade etti.

Meteorun saatte 120 bin kilometreden fazla hızla Dünya atmosferine girdiği ve yaklaşık 64 kilometre yükseklikte parçalandığı bildirildi.

PATLAMA ANI UYDULAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Meteorun atmosferde infilak ettiği an, NOAA tarafından işletilen hava durumu uyduları tarafından da görüntülendi.

Paylaşılan görüntülerde gök cisminin parlak bir ışık saçarak atmosferde parçalandığı görüldü.

ÇELYABİNSK OLAYINI HATIRLATTI

Uzmanlar, yaşanan olayın 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk kenti üzerinde parçalanan gök taşını akıllara getirdiğini belirtti.

Çelyabinsk'te meydana gelen patlamada yaklaşık 440 bin ton TNT gücünde enerji açığa çıkmış, şok dalgası nedeniyle binlerce bina zarar görmüş ve 1600'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bilim insanları, Dünya atmosferine her gün çok sayıda küçük gök cisminin girdiğini ancak bu ölçekte hissedilen patlamaların oldukça nadir yaşandığını vurguluyor.

İTİBAR FANİ:

İnşallah eninde sonunda bu tarz bir olayla çökerler.

Doğrucu davut davut:

Bu uyardıydı

