Senegal'de Emine Erdoğan Öncülüğünde El Sanatları Eğitimi

Senegal'in başkenti Dakar'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Afrika Kültür Evinin katkılarıyla desteklenen El Sanatları Eğitim Merkezinde nakış ve el sanatları alanında eğitimler verildi.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanlığına bağlı El Sanatları Eğitim Merkezinde, kapasite geliştirmeye yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı görev yapan, Konya ve Muğla Olgunlaşma enstitülerinden 2 öğretmen, 1 ay boyunca merkezde nakış ve el sanatları alanında eğitimler verdi.

Program süresince merkezde görev yapan eğitmen ve öğrencilerle bir araya gelen Türk öğretmenler, geleneksel üretim tekniklerinin geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması ve el emeğine dayalı üretim süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitimleri yerinde incelemek üzere merkezi ziyaret eden Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eğitim programının, Türk kurumları arasındaki dayanışmanın somut bir örneği olduğunu söyledi.

Büyükelçi Karaoğlu, "TİKA'nın ve Afrika Kültür Evinin de desteklediği bu merkez bizim için önemli, elimiz her zaman bu merkezin üzerindeydi. 2 öğretmenimiz 1 ay boyunca hem Türk el sanatlarından teknikleri aktardılar hem de Türk el sanatlarının tanıtımına büyük bir katkı sundular. Bu yönüyle de bir ilke imza atmış oldular." dedi.

Katkı sunan tüm Türk kurumlarına teşekkür eden Karaoğlu, projenin devamını getireceklerini vurguladı.

"Kursiyerlerle aile gibi olduk"

Merkezde eğitim veren Konya Olgunlaşma Enstitüsünde nakış öğretmeni Ebru Aksu Gümüş, el sanatları merkezindeki öğrencilere ürün kalitesini artırmaya yönelik yeni teknikler öğrettiklerini söyledi.

Gümüş, merkezde 3 yıllık eğitim programına devam eden 32 nakış öğrencisinin bulunduğunu belirterek, öğrencilerin henüz ilk yıllarında olmalarına rağmen büyük bir ilgi ve motivasyonla çalıştıklarını kaydetti.

Nakış tekniklerinin yanı sıra kırlent, fermuarlı ürün ve çanta dikimi gibi uygulamalara yer verdiklerini vurgulayan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ay çok kısa bir süre ancak burada kursiyerlerle bir aile gibi olduk, çok iyi karşılandık, çok güzel dostluklar kurduk. Çalışmayı, öğrenmeyi seviyorlar ancak nereden başlayacaklarını bilemedikleri için biz onlara elimizden geldiğince yol göstermeye gayret ettik. Diliyoruz bu kısa sürede öğrendikleri becerileri geliştirerek devam ederler."

"Çok verimli bir 1 ay geçirdik"

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde el sanatları öğretmeni Jale Aka da dericiliğin Senegal'de çok gelişmiş olmasına rağmen el yapımı deri ürünlerin eksikliği nedeniyle bu alana yoğunlaştıklarını söyledi.

Aka, yelpaze, çanta, cüzdan, kartlık gibi ürünlerin yapımında teknik detaylar ve işçiliğe yönelik eğitimler verdiğini belirterek, "Öğrenciler kursa o kadar ilgi gösterdi ki merkezdeki diğer atölyelerden de zaman zaman misafir öğrenciler gelerek derslerimize katıldı. Amacımız en iyi teknikle, sürdürülebilir malzemelerle bu eğitimi vermekti. Öğrencilerle birbirimizi çok sevdik, çok verimli bir 1 ay geçirdik." ifadelerini kullandı.

El Sanatları Eğitim Merkezinin TİKA desteğiyle hazırlanan yeni atölyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile dönemin Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao tarafından Temmuz 2024'te törenle açılmıştı.

Törende, atölyelerde kullanılmak üzere TİKA tarafından temin edilen ekipman da teslim edilmişti.

"Geçmişten Geleceğe: Türk El Sanatları Kültürü" programı

Öte yandan, proje kapsamında, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği himayelerinde, Dakar Eğitim Müşavirliği, Olgunlaşma Enstitüleri, Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilciliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde "Geçmişten Geleceğe: Türk El Sanatları Kültürü" başlıklı bir program da düzenlendi.

Dakar YEE'de düzenlenen programda, 2 eğitmen, Anadolu motiflerinden Türk işi nakışlara, halı-kilim dokumacılığından keçe ve dericilik sanatına kadar Türk el sanatlarının zengin mirasını, hazırladıkları sunumla katılımcılarla paylaştı.