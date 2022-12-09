Öldürülen Büyükşen çiftinin kızı: 81 milyonun önünde iftiraya uğradım

KONYA'da, 4 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ile sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ve yardım ettiği belirtilen tutuksuz...

KONYA'da, 4 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ile sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ve yardım ettiği belirtilen tutuksuz Zekeriya Okşen'in (40) yargılandığı duruşmada tanıklar dinlendi. Saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen, katıldığı televizyon programını kastederek, "81 milyonun önünde iftiraya uğradım. Ben Ertuğrul'u tespit ettim" dedi.

Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli kişinin kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş ederek öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Ertuğrul Çelik ile tanıklar dinlendi. Tanıklardan Semih Öz, "Ben Dineksaray Mahallesi'nde tekel bayisi işletiyorum. Saat 22.00 gibi tekel bayini kapattım. 5 dakika sonra Ertuğrul beni ziyarete geldi. Daha sonra Abdullahgil'in Apa Barajı'nda olduğu söyleyip, bir sorun çıkmasın, diye oraya gideceğini söyledi. Olay hakkında bilgim bu kadar" dedi.