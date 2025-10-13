Okullarda Afet Tatbikatları Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, İzmir, Aydın, Uşak ve Denizli'deki okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda yapılan tatbikata, okuldaki 610 öğrenci ve 46 öğretmen katıldı.

Senaryo gereği okulda alarmın çalmasının ardından öğrenciler sınıflarda "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Daha sonra öğrenciler, öğretmenlerin koordinesinde binayı kontrollü şekilde tahliye ederek okul bahçesinde toplandı.

Tatbikatın ardından "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" bilgilendirilmesi yapılarak, afet çantası ve içinde bulunması gereken malzemeler tanıtıldı.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen tatbikatta sirenin çalmasıyla öğrenci ve öğretmenler "çök-kapan-tutun" yaptı.

Ardından öğrenciler binadan tahliye edildi.

Senaryo gereği sınıflarından çıkamayan öğrencilere AFAD ekipleri yardımcı oldu.

Deprem sonrası oluşabilecek yangına ilişkin de tatbikat yapıldı. İtfaiye personeli, yangın anında neler yapılacağına ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağına ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

Uşak

Uşak'ta kent genelinde eş zamanlı yapılan tatbikat kapsamında saat 11.00'de tüm okullarda siren çaldı.

TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki sınıflarda olan öğrenciler sıraların kenarında yaşam üçgeni oluşturdu.

İkinci sirenin çalmasının ardından öğrenciler, yangın ve okul merdivenlerinden binaları tahliye ederek okul bahçesindeki güvenli bölgelerde sınıflarına göre daireler oluşturdu.

Daha sonra görevli her öğretmen kendi sınıfının yoklamasını aldı.

Yoklamaların tamamlanmasının ardından okul yöneticilerine ve arama kurtarma ekiplerine bilgi verildi.

Denizli

Denizli'de Hayırseverler Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlilerince öğrencilere afetler ve afet anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

Eğitimin ardından senaryo gereği yangın sireni çaldı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrenciler kontrollü şekilde bahçede toplandı.

Tatbikat kapsamında sağlık ve diğer arama kurtarma ekipleri okul çevresinde hazır bekledi.