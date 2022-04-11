4 yıl üniversite okudu, atanamayınca tespih ustası oldu

DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır'da 2013 yılında Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden mezun olan Ramazan Deniz (32), KPSS'de başarılı olamayınca öğretmenlik hayalini gerçekleştiremedi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tespih yapmaya başlayan ve kendini bu konuda geliştiren Deniz, kilosunu 300 ile 2 bin dolardan aldığı taşlardan tespih yapıyor. 7 yılda birçok usta yetiştirdiğini belirten Deniz, "Her ne kadar öğretmen olamadıysam da burada torna başında usta yetiştiriyorum. Öğretmenliği maddi olarak aramıyorum. Ancak çok istememe rağmen öğretmen olamadım. O içimde bir ukde olarak kaldı" dedi.

"KAZANCI İYİ OLDUĞU İÇİN DEVAM ETTİM"

Ramazan Deniz, arkadaşının tavsiyesiyle tespih yapmaya başladığını ifade ederek, "Kaybedeceğim bir şey yoktu. İşsizlikten iyiydi benim için. Baktım kazancı da iyi gibi görünüyor, devam ettim. 7 yıldır bu işi yapıyorum. Bileklik, yüzük taşı ve kolye de yapıyorum. Diyarbakır'da böyle yapılmayan çok şeyi yapabiliyorum. Taşların kilosu 2 bin dolara kadar çıkıyor. Diyarbakır'daki çoğu ustanın üstünde emeğim var. Şimdi çırak yetiştiriyorum. Çırağım tespih yapmaya başladı" dedi.

"KİM GELİRSE ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yani kim gelirse öğretmeye, yardımcı olmaya çalışıyorum. Öğretmenliği maddi olarak değil de manevi anlamda biraz arıyorum. Sonuçta istediğim bir meslekti. Öğrenci yetiştirmek istiyordum. Şimdi yine öğrenci yetiştiriyorum ama öğretmenlik gibi değil" dedi.