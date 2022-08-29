Öğrencilerden tarıma katkı sağlayan harita teknolojisi; yabani ot tespiti yapılabilecek

TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz kapsamında "Tarımsal İKA Yarışması" final sunumlarına katılmaya hak kazanan 10 proje belli oldu. 40 farklı yarışmada dereceye giren takımların ödülleri, TEKNOFEST Ana Sahnesinde düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak. İlk 10 takım içerisinde yer alan AG-TEAM tarafından geliştirilen Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) ile öğrenciler tarıma katkı sağlamayı hedefliyor. Geliştirilen araç hem araziyi haritalıyor hem de yabani ot tespiti yapıyor.

AG-TEAM adını alan takımları hakkında konuşan Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "Takımımız, mekanik tasarımı, geliştirilen elektronik kartları, otonom yazılımı ile özgünlük ve yerlilik adı altında şartları zorladı" ifadelerini kullandı.

TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Butur şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal İKA (İnsansız Kara Aracı) Yarışması, insansız kara araçları ile tarım teknolojileri geliştirme yarışması. Yarışmacılar karada hareket eden robotlar ile tarımda verimliliği artırma projeleri geliştiriyor. Yarışmada ele alınan tarımsal problem yabani ot mücadelesi olarak belirlendi. Bizler de "tarımda yabanileşmeye son" felsefesiyle çıktığımız bu yolda, 3 boyutlu tasarım programlarını kullanarak aracımızın fiziki görünümünü çizip ardından aracın arazi şartlarına uygunluğu üzerine analizlerini gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte araçta kullanılacak sensörler, kartlar ve servo motorlar birbirine entegre edilip tarım aracının en optimal şekilde çalışmasını hedefledik. Otonom bir araç olduğundan projedeki felsefemiz gerekli yazılım dilini kullanarak haberleşme ve iletişimi sağlayıp haritalama ve ot tespiti yapmak."

"KENDİMİZ ÜRETTİK"

"Milli teknoloji hamlesi adı altında yerlilik ve özgünlük en dikkat ettiğimiz hususlardan biriydi" diyen Butur, "Aracımızı diğer Roverlardan ayıran en önemli özellik özgün üretim ekipmanlarımız. Mekanik olarak mukavemeti yüksek hafif şase hedefimizi kendi üretimlerimiz olan 3B baskı yöntemiyle üstesinden geldik. Yine bunlarla birlikte motor sürücü devresi ve güç dağıtım kartlarını kendimiz üretip aracın sensörlerine besleme sağladık" şeklinde konuştu.