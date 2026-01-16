Haberler

Sakarya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

Sakarya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı
Güncelleme:
Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin kapanmasıyla karnelerini aldı ve yarıyıl tatiline girdi. Yüzbinlerce öğrenci, düzenlenen törenlerle karne sevinci yaşadı.

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Sakarya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, öğrencilere karnelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

Kentte 793 okulda 211 bin 929 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Karabük

Karabük ve ilçelerinde 197 okulda 36 bin 617 öğrenci karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kılavuzlar İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

Sınıfları dolaşan Şahin ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini ve kitaplarını dağıttı.

Kocaeli

Kocaeli'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 422 bin 394 öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İzmit'teki Fevzi Çakmak İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Sınıfları gezen Vali İlhami Aktaş, öğrencileri tebrik ederek, karnelerini takdim etti.

Karnelerini alan öğrenciler, tatile girmenin sevincini yaşadı.

Bartın

Bartın'da 170 okulda 32 bin 800 öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şiremir Çavuş İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ile protokol üyeleri katıldı.

Sınıfları dolaşan Vali Arslan ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Zonguldak

Zonguldak'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 86 bin 54 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Üzülmez İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, karnelerini verdiği öğrencilerle sohbet etti.

Düzce

Düzce'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, öğrencilere karnelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

Kentte 437 okulda 75 bin 573 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
