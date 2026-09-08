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OGM: Antalya ve Mersin’deki üç yangının enerjisi düşürüldü, Adana Kozan’da müdahale sürüyor

OGM: Antalya ve Mersin’deki üç yangının enerjisi düşürüldü, Adana Kozan’da müdahale sürüyor
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçeleri ile Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, yangınları tamamen kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına ise müdahalenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçeleri ile Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü, yangınları tamamen kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına ise müdahalenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

OGM'den yapılan açıklamada, "Antalya Aksu, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'da orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" denildi.

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına ilişkin ise, "Devam eden yangına aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

OGM, vatandaşlara da dikkatli olunması çağrısında bulunarak, "Bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım" dedi.

Kaynak: ANKA
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