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İran, Hürmüz’de ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltıya ait görüntüleri yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ele geçirdiği ABD'ye ait insansız denizaltıya ait görüntüleri yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın girişinde ele geçirdiği ABD'ye ait insansız bir denizaltı aracının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, denizaltının ABD Donanması'nın en yeni otonom su altı sistemlerinden biri olan Dive-LD olduğu görüldü.

Anduril Industries tarafından geliştirilen denizaltı yaklaşık 5.8 metre uzunluğunda ve 3 ton ağırlığında. Su altında 10 gün kadar kalabilen ve 6 bin metre derinliğe inebilen denizaltı, deniz tabanı haritalama, mayın tespiti, boru hattı kontrolü ve istihbarat toplama görevlerinde kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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