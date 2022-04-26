Of'ta öğrenciler 7 bin fidanı toprakla buluşturdu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, 22 dönüm ormanlık araziye 7 bin fidan dikti.

İlçenin Saraçlı Mahallesi'ndeki 22 dönüm arazide Of Kaymakamlığı öncülüğünde Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak çalışma başlatıldı.

Orman İşletme Şefliğince temin edilen 5 bin sarıçam ve 2 bin ladin fidanı, Of Fen Lisesi ve Taşhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, ormanların en çok korunması gereken milli varlıklar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ormanlar havanın nemli olmasını, yağmurun yağmasını, dolayısıyla kuraklığın önlenmesini sağlar. Bu varlıklara sizler sahip çıkacaksınız. Bu etkinliğin sizlerle yapılmasının nedeni sizlere sorumluluk vermek, bu kaynakların sizler tarafından korunmasını sağlamaktır. Ben inanıyorum ki sizler bu ormanları koruyup kollayacak, gelecek nesillere miras bırakacaksınız."

Çiçek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Fidan dikim etkinliğine Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Güven, İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Sürmene Orman İşletme Müdürü Cemil Karataş, Sivil Kültür Şube Müdürü Şenol Yıldız, Of Orman İşletme Şefi Elvan Atabey Kuru, Of Fen Lisesi Müdürü Vehap Kurt, öğrenciler ve orman işletme görevlileri katıldı.