Gaziantep'te 1 ton 900 kilogram bozulmuş et imha edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette 1 ton 900 kilogram bozulmuş et ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonrası etler imha edilirken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta ele geçirilen 1 ton 900 kilogram bozulmuş et imha edildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler sırasında Sanayi Sitesi yakınlarında şüphe üzerine 47 MA 0702 plakalı kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde bozulmuş olduğu tespit edilen 1 ton 900 kilogram et ele geçirildi.

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede tüketim için uygun olmadığı tespit edilen etler imha edildi.

Olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
