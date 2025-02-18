Narin cinayetinde kritik gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak

Narin cinayetinde yeni gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak
Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı

Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok

Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok
Galatasaray Süper Lig tarihine geçti

Rize'yi de deviren Galatasaray Süper Lig tarihine geçti

Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de kepçe operatörü 26 yaşındaki Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı nişanlısı 21 yaşındaki Beyza Akdoğan'ı, pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Nevşehir'de bir şahıs, tartıştığı eski nişanlısını tüfekle öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.

2 AY ÖNCE AYRILMIŞ

Olay, akşam saatlerinde Cevherdudey Mahallesi Yasemin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, nişanlı olan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, akşam saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının adresine gitti.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Beyza Akdoğan'ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışma sonucu eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdoğan ve Baltaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Eski nişanlı çiftin cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Nişanlısını Öldürüp İntihar EttiMustafa Baltaş

Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
img

Otobüs uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
img

Para var huzur var! Şimdi de kulüp satın aldı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEthem Karabag:

Ne oluyor arkadaş bu memleketin insanına yazık değilmi bir kesim cenneti bir kesim cehennem yaşıyor her gün onlarca olay

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil

Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu

Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.