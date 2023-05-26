Nikahlarına bir gün kala trafik kazasında hayatlarını kaybettiler

Tekirdağ'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yarın nikahları kıyılacak nişanlı çift Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin hayatlarını kaybetti. İkiye bölünen araçtan, alışveriş için İstanbul'a gelen çiftin gelinlik ve damatlığı çıktı.

Saat 03.30 sıralarında TEM otoyolunun Saray ilçesi gişeler mevkisinde Nurettin Akgül'ün kullandığı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ikiyi bölünen otomobilin bir parçası yol kenarına savruldu.

NİKAHLARINA BİR GÜN KALA HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Nurettin Akgül ile Tuncay Ekici, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazada ölen nişanlı çift Kardelen Coşkuntuna ve Burhan Çetin'in, yarın saat 13.00'de Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah törenleri bulunduğu öğrenildi.

ALIŞVERİŞ İÇİN GELMİŞLER

İstanbul'dan alışverişi yaptıktan sonra Kırklareli'ye giden çiftin ikiyi bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

İşte kaza yerinden kareler;