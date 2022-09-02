Nilüfer Müzik Festivali'ne konaklama ve alkol yasağı getirildi

Art arda gelen festival ve konser yasaklarına "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali de eklendi. Kaymakamlığın kararına göre festivalde konaklama ve alkol satışı yasaklandı. Müziğin ise gece 1'de susacağı bildirildi.

Türkiye'de festival yasaklarına bir yenisi daha eklendi. Bu yıl 6. kez düzenlenecek Nilüfer Müzik Festivali'nde konaklama ve alkol satışı kaymakamlık tarafından yasaklandı. Belediyeye yazı gönderen kaymakamlık müzik yasağına da dikkat çekti.

BUGÜN BAŞLAYACAKTI

Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla, belediyeye gönderilen resmi yazıda festivale alkol satışı ve gece konaklaması yapılamayacağı vurgulandı. Yazıda müzik yasağının da 01.00'de başladığı hatırlatıldı.

MÜZİK GECE 1'DE SUSACAK

Öte yandan yazıda, Eğlence Yerlerinde Müzik ve Yayınları Konulu Genelgeye atıfla "Müzik yayının saat 01.00 saatini geçmemesi kaydıyla söz konusu etkinliğin yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ederim." ifadeleri kullanıldı.