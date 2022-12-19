Nijerya'nın Güneyinde Kolera Salgını 20 Can Aldı

Arşiv fotoğrafta, Nijerya'nın Adamawa eyaletindeki Mubi kasabasında yeni kolera vakaları için yapılan ev kontrolleri sırasında bölge halkını hijyen ve önleyici tedbirler konusunda eğiten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi görülüyor, 6 Haziran 2018.

Kolera, şiddetli su kaybı nedeniyle ölüme yol açabilecek ani başlayan akut sulu ishalin en şiddetli biçimiyle karakterize ediliyor. Kolera salgını Nijerya'da, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde içme suyu kaynaklarının eksikliği nedeniyle sıklıkla görülüyor.

Arşiv fotoğrafta, Nijerya'nın Adamawa eyaletindeki Mubi kasabasında yeni kolera vakaları için yapılan ev kontrolleri sırasında bölge halkını hijyen ve önleyici tedbirler konusunda eğiten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi görülüyor, 6 Haziran 2018. (Fotoğraf: NAN/Xinhua)

Yerel bir yetkili, Nijerya'nın güneyindeki Cross River eyaletindeki kolera salgınında en az 20 kişinin öldüğünü söyledi.

ABUJA, 19 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'da yerel bir yetkilinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneydeki Cross River eyaletinde şimdiye kadar en az 20 kişi kolera salgınında hayatını kaybetti.

Cross River Birinci Basamak Sağlık Geliştirme İdaresi Başkanı Janet Ekpeyong, eyaletin başkenti Calabar'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel yetkililerin Perşembe ve Cumartesi günleri arasında eyaletin Abi yerel yönetim bölgesinde 10 köyde görülen salgınla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle bugüne kadar 30'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Ekpeyong, ölümcül hastalığın daha da yayılmasını önlemek için salgından etkilenen köylere insan ve maddi kaynakların gönderildiğini kaydetti.

Yetkili, salgından etkilenen köylerde protokoller uygulanmış olsaydı ölümlerin önlenmiş olabileceğini vurguladı.

Arşiv fotoğrafta, Nijerya'nın Adamawa eyaletindeki Mubi kasabasında yeni kolera vakaları için yapılan ev kontrolleri sırasında bölge halkını hijyen ve önleyici tedbirler konusunda eğiten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi görülüyor, 6 Haziran 2018. (Fotoğraf: NAN/Xinhua)

Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya Kızılhaçı ve daha önce Nijerya hükümeti tarafından başlatılan Su, Temizlik ve Hijyen programı uzmanları ile birlikte, salgından etkilenen köylerin sakinlerine destek sağlamak amacıyla bölgeye bir müdahale ekibinin gönderildiğini açıklayan yetkili, "Hastalığı yönetmenin olası yöntemleri konusunda insanları duyarlı hale getirmek için toplulukları dolaşırken, bulaşmayı durdurmak için de mümkün olan her yolu uyguluyoruz" dedi.

Ekpeyong, hükümetin, salgını yönetme amaçlı tedbir olarak bugüne kadar, toplulukların ülkenin bu kesimindeki kolera ve diğer ilgili hastalıklara son verecek hijyen protokollerine sadık kalmalarını sağlamak için topluluk liderleriyle iletişim kurduğunu söyledi.

Yetkili buna ek olarak, su kaynaklarının arıtılması ile ilaçlamanın devam ettiğini belirterek, toplumun içme suyu ve kötü sağlık tesislerinin yol açtığı zorluklarla boğuştuğunu ifade etti.