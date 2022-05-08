Niğdeli Esnaf Kahraman Temel: "Geçen Sene 3-4 Bin Meyve Fidanı Sattım, Bu Yıl Satışım 300-400 Fidana Düştü"

NİĞDE (ANKA) - Fide ve fidan satarak geçimini sağlayan Niğdeli esnaf Kahraman Temel, "Geçen sene tanesi 10 liradan 3-4 bin adet meyve fidanı sattım. Bu yılki satışım ise 300-400 fidana düştü. 7,5 liradan sattığım starking elma fidanı bu yıl 30 lira oldu" dedi. Üretici firmaların önünü göremediği için üretimi kıstığını aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bir yıl önce 35 kuruş olan bir fide için yerinde maliyet 75 kuruş ile 1 lira aralığına çıkmış, kasası, gübresi, alım ve işçilik giderleri yanında nakliyesi, firesi ile satıcıya gelinceye kadar fiyat 2 lirayı buluyor" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün Niğde'nin Bor ve Ulukışla İlçesinde fide ve fidan satan esnafları ziyaret etti.

"GEÇEN SENE 3-4 BİN MEYVE FİDANI SATTIM, BU YIL SATIŞIM 300-400 FİDANA DÜŞTÜ"

Bor'da fidan satan Kahraman Temel, Gürer'e geçen yıl farklı meyve fidanlarının ortalama fiyatı 10 lira iken bu yıl 30 liradan sattıklarını anlırken, "Golden elma, armut, şekerpare, şeftali, kiraz, vişne, ayva gibi meyve fidanlarının satışını yapıyorum. Geçen sene tanesi 10 liradan 3-4 bin adet meyve fidanı sattım. Bu yılki satışım ise 300-400 fidana düştü. 7,5 liradan sattığım starking elma fidanı bu yıl 30 lira oldu" dedi.

Bu yıl gübre, mazot, işçilik, üretim maliyetini etkiyen her şey arttığına dikkat çeken Temel, "Geçen yıl bu günlerde satışı tamamlayıp çiçek satışına başlardım ama bu yıl satışı bitiremedim, elimde çok fidan kaldı. Geçen yıl 10 tane fidan alan vatandaş bu yıl ya bir tane alıyor ya da hiç almıyor."

"GEÇEN YIL KASASI 40 LİRA OLAN SEBZE FİDELERİNİN BU YIL 85 LİRAYA ÇIKTI"

Domates, salatalık, biber gibi sebze fidesi satan bir esnaf da geçen yıl kasası 40 lira olan sebze fidelerinin bu yıl 85 liraya çıktığını, yurttaşların fiyatı yüksek bulması nedeniyle de talebin düştüğünü anlattı. Fidedeki fiyat artışına, akaryakıt zamlarının etkisiyle artan nakliye ücretinin de etkisi olduğunu belirten fide satıcısı "Mersin'den fide getiriyoruz. Mersin'e gidip gelmek için bin 500 lira mazot tüketiyoruz. Bu da fiyatların artmasın neden oluyor. Fidenin tanesi 2 lira" diye konuştu.

Geçen yıl 2-3 lira olan çilek fidesinin bu yıl 10 liraya çıktığını belirten diğer fide satıcısı da "Bu şartlarda satışımız daraldı. Önceden sipariş ile ürün alıyoruz. Süresi belli olan bir ürün. Satılmazsa sıkıntı katlıyor. O nedenle en makul fiyatla satmaya çalışıyoruz" dedi.

"BİR YIL ÖNCE 35 KURUŞ OLAN BİR FİDE İÇİN YERİNDE MALİYET 1 LİRAYA ÇIKMIŞ"

CHP Milletvekili Gürer ise, "Sebze fideleri ve meyve fidanları geçen yıla göre 2-3 kat arttı. Bunda mazot, gübre ve gider girdi maliyetlerindeki artışın etkisi var. Üretici firmalarla konuştum. Firmalar önünü göremediği için bu yıl üretimde kısmışlar. Bir yıl önce 35 kuruş olan bir fide için yerinde maliyet 75 kuruş ile 1 lira aralığına çıkmış, kasası, gübresi, alım ve işçilik giderleri yanında nakliyesi, firesi ile satıcıya gelinceye kadar fiyat 2 lirayı buluyor. Bu durumda talep düşmüş" dedi.