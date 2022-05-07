Niğdeli Besici: "Süte Zam Verecekler. Zam Çiftçinin Cebine Girmeden, Yeme Zam Verecekler. Önce Çiftçiyi Desteklemeleri Lazım"

NİĞDE (ANKA) - ENES CAN ÖZMEN

Niğdeli besici Çetin Canıtez, "Bende 5 lira süt, markette 16 lira. Para kazanamıyorum. Bu işi bırakacağım. Çünkü alternatifi yok" dedi. Bir başka besici Ramazan Demirbaş, "Süte zam verecekler. Bu zam çiftçinin cebine girmeden, yeme zam verecekler. Girdiler çok çok fazla. Önce çiftçiyi desteklemeleri lazım. Yemi durdurmaları lazım" diye konuştu.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, kent genelindeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Adem'e dertlerini anlatan fırıncı Halil Aldağ, şunları söyledi:

"Şu anda un alacak gücümüz hiç yok. Un çuvalını 310'a (310 liraya) alıyorduk; şu anda 340 (340 lira), 380 (380 lira) diyorlar. Ekmek çıkaracak gücümüz yok. Askıda ekmek çoğaldı. Milletin alım gücü sıfıra düştü."

Aynı fırındaki bir başka esnaf, "Banka ile kredi ile döndürmeye başladılar. Eskiden peşin para ile dönüyordu. Şu anda banka kredisi, kredi kartlarıyla…" dedi.

Aldağ ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün 300 liraya un aradık. Adam 340 (340 lira) diyor, 'peşin para' diyor. Bir de peşin para. Eskiden haftadan haftaya ödüyorduk. Şu anda burada perakende, günlük alıyoruz, günlük çalışıyoruz. 320 liraya alıyorduk, şimdi 330 lira dedi, buradaki bayi.

Devlet un vermedi. İki aydır bize un gelmiyor fabrikadan. Buradan çalışıyoruz günlük alıp günlük satıyoruz. Yüzde 80 askıda ekmeğimiz, bayat ekmek talebi gün gün artıyor, bayat soran çok, gün güne artıyor."

Diğer esnaf ise, "2 günlük yumuşak, bayat ekmeği bile alan var" dedi.

"ÜRETİCİ OLARAK SON DEMLERİ YAŞIYORUZ"

Adem'in dinlediği Niğdeli besici Çetin Canıtez ise şunları söyledi:

"Eskiye göre para kazanamıyoruz, zarar ediyoruz. Kamyon bazında her ay düzenli bir şekilde yem alırken şu anda 200 torbaya düştüm. Bugün 500-600 torba yem getirirken, şu anda 200 torbaya düştüm. Nasıl yedirebilirim ki?

Süt üreticiliğinde sütü satıyorsun para etmiyor, eti satıyorsun et para etmiyor, tüketici haklı yüksek maliyetten aldım diye… Üretici ile tüketici maalesef bu kıskacın içerisinde, can çekiştiriyor şu anda.

Hele biz üretici olarak son demleri yaşıyoruz. Ben şu anda satacağım, bir iki aya kadar mandırayı temizleyeceğim. Zaten kesim yaptım, yaklaşık iki ay gibi bir süreç içerisinde, 20 tane hayvanımı kesim yaptım, yaptırmak zorundayım besleyemiyorum artık.

"İTHAL NEREYE KADAR?"

Saman, Adana'da 90 kuruş, buraya maliyeti 1600 lira 1700 lira… Yani yiyecek ham madde orada 90 kuruş buraya getirdiğim zaman akaryakıt nakliye fiyatlarıyla beraber 1600 lira, 1700 liraya benim elime geçiyor. Yoncanın kilosu 3 lira. Ben nasıl yedirebilirim ki. Ben burada 2006'dan beri üreticilik yapıyorum, hayvancılığa başladım. Devletten hiç bir destek almadan, hiç bir ekipman desteği almadan, hiç bir hayvan desteği almadan ben kendi çapımda üreticilik yapıyorum. Ekim dikimim de kendimden, arazimden yoncamı kaldırıyorum mısır silajımı kaldırıyorum şu anda hayvan besliyorum zarar ediyorum. Ben düşünüyorum ki şimdi hayvanlarımı kestirip temizleyip tarlamdaki silajı yerinde satayım. Yoncamı yerinde satayım, hayvancılık yapmadan daha fazla kazanırım, onun matematiğini de yapıyoruz bir yandan.

Biz üretici olaraktan çok müşkül durumdayız, çok zor durumdayız. Bunun sonu yok, gidişatın sonu yok. Yani şimdi ben üretici olaraktan üretmezsem tüketici nereden tüketecek. İthal ithal nereye kadar ithal?

"BENDE SÜT 5 LİRA MARKETTE 16 LİRA SAĞIMIMI KENDİM YAPIYORUM ONA RAĞMEN PARA KAZANAMIYORUM"

Samanını veriyorum, kaba yemini veriyorum sabah akşam 4 kişi işçiliğini yapıyorum. Bende 5 lira süt, markette 16 lira. Ben eleman çalıştırıyordum, şimdi eleman da çalıştıramıyorum çünkü yetiştiremiyorum. Şu anda kendim yapıyorum; üreticiliğini, beslemesini, sağımını kendim yapıyorum. Ona rağmen para kazanamıyorum bu işi bırakacağım çünkü alternatifi yok."

"ÇİFTÇİYE VERİLEN ZAMLARIN BİR ÖNEMİ YOK ÖNEMLİ OLAN MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK"

Besici Ramazan Demirbaş ise şunları söyledi:

"Çiftçiye verilen zamların hiçbir önemi yok. Önemli olan maliyetleri düşürmek. Çiftçi şu anda kaba yemini bile üretemiyor, yaktığı mazotu kurtarmıyor, silajını üretemiyor, yoncasını üretemiyor, samanını üretemiyor. Bunları üretemediği için de her şey yükseliyor. Şimdi süte zam verecekler. Bu zam çiftçinin cebine girmeden, yeme zam verecekler. Girdiler çok çok fazla. Önce çiftçiyi desteklemeleri lazım. Yemi durdurmaları lazım, girdi maliyetlerini düşürmeleri lazım. Çiftçinin kaba yem üretirken en azından akaryakıttan, enerjiden destek sağlamaları lazım. Eğer bunları sağlamazlarsa verecekleri zammın hiçbir önemi yok. Şimdi burada sütü yapacaklar 7 bin lira, 7 bin 700 lira. Ama çiftçi 7 bin 700 lirayı almadan 9 bin lira masraf çıkacak önce bunu durdurmaları lazım"

Besici Çetin Canıtez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben tarif vereyim. Bugün ben 2020'de, kamyon bazında her ay düzenli yem alırken; 2020, 8. ayın 4'ü. 81 liraya almışım yemin torbasını. 2021, 11 ayın 15'inde 150 liraya almışım yemin torbasını. Bugün için 5. ayın 4'ü 320 lira yemin torbası. 2020 ile 2022 arasındaki süreçte ne değişti de bu kaç kat arttı? 80 liradan 320 lira olursa biz üretici olarak ne yapmamız lazım? Bir ay içerisinde 20 tane anaç hayvanımı kesim yaptırdım."

"ÜÇ BEŞ GÜN SONRA SÜT SAĞACAK HAYVAN BULAMAYACAĞIZ"

Ramazan Demirbaş, "Şu anda arı ırk bitti, arı ırkı kestiriyorlar. Yani üç gün sonra beş gün sonra bu memlekette hayvanda bulamayacağız. Süt sağacak hayvan bulamayacağız. Yani şimdi bir de bu tehlike başladı. Bir an önce bu işin önüne geçmezlerse hayvancılık yavaş yavaş bitiyor, sona doğru geliyor. Bir an önce bu işin önüne geçmeleri lazım ki en azından arı hayvanlarımızı süt veren hayvanlarımızı kestirmeyelim" dedi.