New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu
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İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı, dünya basınında da gündem oldu. Ancak New York Times'ın olayı okuyucularına sunma şekli Türklerin tepkisini çekti. Söz konusu paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadeleri yer aldı. Pek çok kullanıcı, "Türkler de aynı caddede yürüyor" tepkisi verdi.
İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen şiddetli patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan ise yaralandı. Terör saldırısı olduğu üzerinde durulan olay Türkiye'yi kahrederken, dünya basınında da geniş yer buldu.
NEW YORK TİMES'IN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
ABD'nin ünlü gazetelerinden New York Times'ın ise konuyla ilgili haberi, sosyal medya hesabından sunuş şekli büyük tepki çekti. Paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadeleri kullanıldı.
Bu ifadeler özellikle Türk kullanıcıların tepkisini çekerken