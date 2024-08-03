Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları protesto edildi.

Nevşehir'de Filistin'e Destek Platformu tarafından "Katliama sessiz kalma" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Borsa Kavşağı'nda bir araya gelen grup, ellerinde afişler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Nejdet Ersan Parkı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Grup adına konuşan platformun sözcüsü Baki Öncel, İsrail'in Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in 26 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 664 Filistinliyi şehit ettiğini, 89 bin 97 kişiyi de yaraladığını belirten Öncel, "İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." dedi.

Sivas

Sivas'ta Filistin Dayanışma İnsiyatifi tarafından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünde başladı.

Grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, siyonist rejimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanını ve onun şahsında milleti tehdit ettiğini dile getirerek, "Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanı'mızı sindireceğini sanıyor, halt ediyor." ifadesini kullandı.

Niğde

Niğde'de Milli İrade Platformu öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırına tepki gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insanın bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini söyledi.

Masumların, faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalandığını dile getiren Gümüştepe, "Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor." diye konuştu.

İsrail aleyhine slogan atan grup, üzerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının olduğunu tabutu ateşe verdi ve meydana oyuncak bıraktı.

Kırşehir

Kırşehir Kudüs Platformu tarafından düzenlenen gösteride, Askerlik Şubesi önünde toplanan grup, slogan atarak Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce, küresel zalimlerin bir araya gelerek Gazze'de planlı bir soykırım uyguladığını söyledi. İnce, "Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide, kilisede ibadet edenleri, yemek sırasındaki aç insanları öldürüyor." dedi.