Üye Girişi
Haberler

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Nevşehir'de düzenlenen yürüyüşe AK Parti Nevşehir milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Sivas, Niğde ve Kırşehir'de de benzer gösteriler düzenlendi. Gruplar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı ve uluslararası toplumun sessizliğini kınadı.

Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları protesto edildi.

Nevşehir'de Filistin'e Destek Platformu tarafından "Katliama sessiz kalma" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Borsa Kavşağı'nda bir araya gelen grup, ellerinde afişler, Türk ve Filistin bayraklarıyla Nejdet Ersan Parkı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Grup adına konuşan platformun sözcüsü Baki Öncel, İsrail'in Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in 26 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 664 Filistinliyi şehit ettiğini, 89 bin 97 kişiyi de yaraladığını belirten Öncel, "İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." dedi.

Sivas

Sivas'ta Filistin Dayanışma İnsiyatifi tarafından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünde başladı.

Grup, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, siyonist rejimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanını ve onun şahsında milleti tehdit ettiğini dile getirerek, "Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanı'mızı sindireceğini sanıyor, halt ediyor." ifadesini kullandı.

Niğde

Niğde'de Milli İrade Platformu öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırına tepki gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insanın bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini söyledi.

Masumların, faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalandığını dile getiren Gümüştepe, "Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor." diye konuştu.

İsrail aleyhine slogan atan grup, üzerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının olduğunu tabutu ateşe verdi ve meydana oyuncak bıraktı.

Kırşehir

Kırşehir Kudüs Platformu tarafından düzenlenen gösteride, Askerlik Şubesi önünde toplanan grup, slogan atarak Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce, küresel zalimlerin bir araya gelerek Gazze'de planlı bir soykırım uyguladığını söyledi. İnce, "Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide, kilisede ibadet edenleri, yemek sırasındaki aç insanları öldürüyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye AK Parti Filistin Kırşehir Nevşehir İsrail Gazze Hamas Niğde Sivas Güncel Haberler

ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta
title