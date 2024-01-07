Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarına katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasına ilişkin bir yasa çıkarmak istediğini söyledi.

NETANYAHU, BAKANLARI YALAN MAKİNESİNE SOKACAK

Gazze'de dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail ordusu saldırılarına devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunmayı planladığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"İSRAİL MECLİSİ SIZINTI BELASINDAN MUZDARİP"

Habere göre Netanyahu bu planını, "İsrail Meclisinin sızıntı belasından muzdarip olduğunu" belirttiği kabine toplantısı sırasında duyurdu. Netanyahu, "böyle devam etmeye hazır olmadığını" belirterek, bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi.

NETANYAHU, BAKANLARIYLA ANLAŞAMIYOR

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı. Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, "Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar dördüncü ayına girerken geride 22 bin 835 ölü, 58 binden fazla yaralı bıraktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "Şehitlerin arasında 10 bin çocuk, 7 bin kadın, 326 sağlık personeli, 45 sivil savunma mensubu ve 109 gazeteci bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana enkaz altında ya da kayıp kişi sayısının yaklaşık 7 bine ulaştığı bildirildi. İsrail'in devam eden saldırıları Gazze'de benzeri görülmemiş bir yıkıma neden olurken, Medya Ofisi şu ana kadar 29 bin konutun kısmen hasar gördüğünü, 69 bin konutun ise tamamen yıkıldığını veya oturulamaz hale geldiğini belgeledi. Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail saldırılarında, 121 ambulans doğrudan hedef alındı, 30 hastane, 53 sağlık merkezi ve 150 sağlık kuruluşu da hizmet dışı kaldı.