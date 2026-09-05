Nepal: Çin uydu verileri afet müdahalesine yardımcı oldu

KATMANDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, Çin'in yıkıcı heyelanların yaşandığı Nepal ile paylaştığı uydu ve izleme verilerinin afet müdahale çalışmalarına ve yeni hasarlara yol açabilecek risklerin takibine yardımcı olduğunu söyledi.

Khanal çarşamba günü Xinhua'ya verdiği özel röportajda, "Çin, Nepal'e neredeyse gerçek zamanlı bilgiler sağladı. Böylece gelecekte meydana gelebilecek olası afetlere karşı tetikte kalabiliyoruz" dedi.

Çin'in afetin hemen ardından Nepal'e destek verebilecekleri yönünde farklı düzeylerdeki yetkililerin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Khanal, Çin'den yardım malzemeleri ve teknik destek talebinde bulunduklarında Çin tarafının bu taleplere olumlu yanıt verdiğini ifade etti.

Khanal, Çin hükümetinin bu süreçte sağladığı hızlı ve etkin destek için son derece minnettar olduklarını söyledi.

Nepal'e acil nakdi ve insani yardım sağlayan Çin hükümeti, Katmandu'ya üç parti yardım malzemesi gönderdi. Çin, kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Nepal'e tünel kurtarma ve DNA kimlik tespiti uzmanları da sevk etti.

"Çin hükümeti bize her türlü desteği sağlıyor" diyen Khanal, afet bölgesine giden yolların ve köprülerin ciddi hasar görmesi nedeniyle bazı bölgelere karadan ulaşımın tamamen imkansız hale geldiğini ve kurtarma operasyonlarının son derece zorlu bir hal aldığını belirtti.

Khanal, "Kurtarma çalışmalarına katılan halkımız büyük zorluklara rağmen insanları kurtarmak için azimle çalışıyor" dedi.

Ticaret ve turizm amacıyla sınırın Çin tarafında bulunan yüzlerce Nepal vatandaşının Çinli yetkililer tarafından tespit edildiğini ve kendilerine uygun barınma imkanları sağlandığını belirten Khanal, Nepal tarafında heyelandan etkilenen Çin vatandaşlarına yardım etmeye hazır olduklarını vurguladı.

"Her zaman ifade ettiğimiz üzere iki ülke, dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı" diyen Khanal, sınırın iki tarafını da etkileyen bu felaketin, iki ülke arasındaki bağların ne kadar yakın olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Khanal "Bu felaket, kaderlerimizin iç içe geçtiğini bize gösteriyor" dedi.

Khanal ayrıca, Himalaya ekosisteminin incelenmesi, korunması ve restore edilmesi ve gelecekte ortaya çıkabilecek benzer risklere karşı hazırlık yapılması konusunda Nepal ile Çin arasındaki işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

Nepal polisi cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 1.300'ü aştığını belirtti.

Öte yandan Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı cuma günü saat 18.00 itibarıyla 31 kişiye yükseldi, 531 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua