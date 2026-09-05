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Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar Haber Videosunu İzle
Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar
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Düzce'nin turistik ilçesi Akçakoca'da yer alan Akkaya Plajı, çevre duyarsızlığının gözler önüne serildiği pes dedirten anlara sahne oldu. Sahile piknik yapmak amacıyla gelen iki kadının, atıklarını çöp kutusu yerine fütursuzca denize atması çevrede bulunan vatandaşların büyük tepkisine yol açtı.

Düzce'de özellikle yaz aylarında hem yerli halkın hem de çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak noktalarından biri olan Akkaya Plajı'nda yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. 

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, sahil kenarına dinlenmek ve piknik yapmak için gelen iki kadın, vakit geçirdikten sonra ortaya çıkan ambalaj ve piknik atıklarını toplamak yerine doğrudan Karadeniz'in sularına fırlattı.

VATANDAŞLARDAN DUYARSIZLIĞA SERT TEPKİ

Doğayı ve halka açık bir alanı kirleten bu sorumsuz davranış, o esnada plajda denizin ve güneşin tadını çıkaran diğer tatilcilerin gözünden kaçmadı. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, çöpleri denize atan kadınlara "Polisi arıyorum" demesine rağmen kadınların umursamadığı görüldü.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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