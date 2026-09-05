Haberler

Esenyurt'ta Şehit Polis Mehmet Ali Topatan İçin Tören

Esenyurt'ta Şehit Polis Mehmet Ali Topatan İçin Tören
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta korsan taşımacılık denetimi sırasında silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende konuşan emniyet müdürü, şehidin fedakarlığının daima yaşatılacağını belirtti.

İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Esenyurt'ta, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik denetimi gerçekleştirilmişti. Bu sırada, uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan şahıs, silahla polis memuruna arkadan ateş açmıştı. Saldırıda sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan sırtından vurularak ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit polis için tören düzenlendi

Şehit Polis Memuru M. Ali Topatan için Vatan'da bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile şehit yakını ve görev yakını ile protokol katıldı. Törende, saygı duruşu yapıldı. Öte yandan törende, konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Daha dün, Şehit Polis Memurumuz Melih Kaygusuz'un acısı henüz tazeyken, bugün bir başka kahraman meslektaşımız da şahadet makamına ulaşmıştır. Başta, yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin, milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakarlık, aziz hatırasını daima yaşatacaktır" dedi. Şehidin cenaze namazı, Fatih Camii'nde kılınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Bahçeli'yi şaşırtan tablo: O rakamı ben de beklemiyordum
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor

Okul saldırısı davasında tepki çeken karar jet hızıyla geri alındı
Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?

Bak sen küstaha! Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı

62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama...! Bütün İspanya Arda'yı konuşuyor
Bursa'da hurdacı kavgası kanlı bitti: Ortağını baltayla öldürdü

Hurda için baltayı kafasına vurdu
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş altın için rakam verdi

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa