Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı
Oyuncu Neslihan Atagül’ün İtalya’da katıldığı ödül töreninde sahnede olduğu sırada arka plana Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görselinin yansıtılması tartışma yarattı. Bir kesim durumu Türkiye’nin küresel simgesi olarak doğal karşılarken, bir kesim ise kültürel ve dini hassasiyet vurgusuyla tepki gösterdi. Kısa sürede gündem olan görüntülerin 2024 yılına ait olduğu ortaya çıktı.
Oyuncu Neslihan Atagül’ün İtalya’da düzenlenen ödül töreninde sahnede olduğu sırada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'n görselinin arka plana yansıtılması büyük tartışma yarattı.
Görüntülerin kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından kullanıcılar arasında farklı yorumlar yapıldı:
- Normalleştiren Görüş: Durumu doğal karşılayan bir kesim kullanıcı, Ayasofya’nın Türkiye’nin en bilinen küresel simgelerinden ve tarihi miraslarından biri olduğunu belirterek görselin Türkiye’yi temsil etmek amacıyla seçildiğini savundu ve "Ne var bunda?" yorumlarında bulundu.
- Tepki Gösteren Görüş: Duruma tepki gösteren diğer bir kesim ise sembolün kültürel ve dini hassasiyetler gözetilmeden bir tören ortamında arka plan ögesi olarak kullanılmasını eleştirdi. Bu gruptaki kullanıcılar, ilgili bakanlıkları sosyal medyada etiketleyerek "İvedilikle soruşturma başlatılmalıdır" çağrısında bulundu.
GÖRÜNTÜ 2024 YILINA AİT
Öte yandan sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntünün 2024 yılına ait olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Haberler.com