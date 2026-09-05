Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’ın yeni sezon çekimlerine tam bir gün kala sağlık gerekçesiyle projeden ayrılan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane’deki evinde ölü bulundu.

Kadrosuna yeni dahil olduğu dizide doktorunun boyun fıtığı teşhisi koyduğu Kılıç’ın, özellikle yüksek efor gerektiren aksiyon sahnelerinde oynamasına izin verilmediği için sete adım atamadan yapımla yollarını ayırdığı öğrenildi. 51 yaşındaki oyuncunun, sağlık sorunları nedeniyle ayrılık kararını duyurduktan sadece bir gün sonra gelen acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

TEŞKİLAT'TAN AYRILDIĞI ÖLÜMÜNDEN 1 GÜN ÖNCE DUYURULDU

Teşkilat'ın 7'nci sezon kadrosuna dahil olan Serhat Kılıç'ın, yeni sezonda önemli bir rolle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak oyuncunun sağlık durumu nedeniyle projede değişikliğe gidildi.

Kılıç'ın 4 Eylül'de, yani ölümünden yalnızca bir gün önce, çekimlere başlamasına bir gün kala diziden ayrıldığı haberleri gündeme geldi. Oyuncunun o gün başlaması planlanan çekimlere sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı belirtildi.

BOYUN FITIĞI TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Kılıç'ın yapılan sağlık kontrollerinin ardından boyun fıtığı teşhisi aldığı aktarıldı. Doktorunun, özellikle fiziksel efor ve aksiyon sahneleri nedeniyle bir süre sete çıkmasını uygun görmediği belirtildi.

Yaklaşık 3 hafta fizik tedavi görmesi planlanan oyuncunun sağlık durumu nedeniyle Teşkilat'ın yeni sezon çekimlerine katılamadığı ve yapım ekibiyle yollarını ayırdığı kaydedildi.

BİR GÜN SONRA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kılıç'ın Teşkilat'tan ayrılık haberinin duyulmasından bir gün sonra bu kez ölüm haberi geldi.

51 yaşındaki oyuncu, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde, kendisinden yaklaşık 1-2 gündür haber alamayan kız arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelerde Kılıç'ın vücudunda açık yara bulunmadığı, ancak göz çevresi, kol ve bacaklarında morluklar olduğu belirtildi. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, otopsi sonucu bekleniyor.