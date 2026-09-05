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5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları tespit edildi. 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden 'müstehcenlik' suçu işlediği değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: TUĞBA EKİNCİ DAHİL 5 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Bunun üzerine 5 ilde belirlenen adreslere aynı anda operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i operasyonlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci de yer aldı.

PARALI ÖZEL ÜYELİK SİSTEMİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, grubun gelir elde etme yöntemi de ortaya çıkarıldı. Ekiplerin tespitlerine göre şüpheliler, cinsel içerikli paylaşımlar yaparken farklı platformlarda özel hesaplar oluşturdu. Bu hesaplar üzerinden VIP ve özel üyelik sistemi kuran şüphelilerin, para karşılığında müstehcen görüntü ve videoları takipçilerine sunduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan Tuğba Ekinci ile diğer şüpheliler, işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

Umut Halavart
Umut Halavart
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