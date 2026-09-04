Nepal Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e Afet Yardımı Teşekkürü

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HABER: Nepal Dışişleri Bakanı, afet yardımında bulunan Çin'e teşekkürlerini iletti

TARİH: 4 Eylül 2026

UZUNLUK: 00: 00: 47

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Gündem





ÇEKİM LİSTESİ:

1. Nepal'de kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler





HABERİN İÇERİĞİ:

Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, kriz anında yaptığı cömert yardımlardan dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.





ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, kriz anında yaptığı cömert yardımlardan dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

Khanal perşembe günü Çin'in Nepal Büyükelçisi Zhang Maoming ile gerçekleştirdiği görüşmede, Himalayalar'ın doğal ekosistemini paylaşan Çin ve Nepal'in iklim değişikliğinden etkilendiğini belirtti. Khanal, iklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu konusunda Çin ile aynı görüşü paylaştıklarını ifade etti.

Çin de dahil olmak üzere hiçbir ülkeden "iklim adaleti tazminatı" talep etme niyetinde olmadıklarını kaydeden Khanal, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması çerçevesinde uluslararası toplumdan tazminat talep edeceklerini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua