Nepal'de Kutlanan Baishak Asnan Festivali'nden Renkli Görüntüler

KATMANDU, 7 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da halk Baishak Asnan Festivali kapsamında bir araya geldi.

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Baishak Asnan Festivali'nde ritüel yapan insanlar, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

KATMANDU, 7 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da halk Baishak Asnan Festivali kapsamında bir araya geldi. Yerel halk festival kapsamında kutsal olarak gördükleri çeşmelerden akan suyla yıkanmanın ruhlarını arındırdığına ve cilt hastalıklarından koruduğuna inanıyor.

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Baishak Asnan Festivali'nde kutsal suyla yıkanan bir kadın, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Baishak Asnan Festivali'nde kutsal suyla yıkanan bir kadın, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Baishak Asnan Festivali'nde kutsal suyla yıkanan bir çocuk, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Baishak Asnan Festivali'nde ritüel yapan insanlar, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Baishak Asnan Festivali'nde kutsal suyla yıkanan bir kadın, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)