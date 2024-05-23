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Nemrut Krater Gölü'nde 2 mevsim bir arada yaşanıyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, doğusunda kar, batısında ise bahar mevsimiyle görsel bir şölen sunuyor. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, güzelliğinin yanı sıra havasıyla da dikkat çekiyor. Nemrut Krater Gölü'nde aynı anda iki mevsimin bir arada yaşanması ise ziyaretçilere mükemmel bir görüntü sunuyor.

Nemrut Krater Gölü'nde 2 mevsim bir arada yaşanıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, doğusunda Kar, batısında ise bahar mevsimiyle görsel bir şölen sunuyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, güzelliğinin yanı sıra havasıyla da dikkat çekiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü'nde mayıs ayına rağmen iki mevsim bir arada yaşanıyor. Kalderanın doğusunda hala kış mevsimi yaşanırken, batısında ise bahar havası görsel bir şölen sunuyor. Yaz ve kış görüntüsüyle kendine hayran bırakan Nemrut Krater Gölü'nde aynı anda iki mevsimin bir arada yaşanması ise ziyaretçilere mükemmel bir görüntü sunuyor. Kalderanın güneş alan batı kesimlerinde doğa canlanmaya başlarken, doğu kesimlerinde ise kalınlığı 4 ile 5 metre bulan kar yer alıyor. Yazı ayrı kışı ise ayrı güzel olan Nemrut Kalderası'nın iki güzelliği drone ile havadan da görüntülendi.

Nemrut Krater Gölü zirvesinde iki mevsimi bir arada yaşadıklarını söyleyen Muhammet Ali Tarlan, "Nemrut Dağı'nı ziyarete geldik. Zirve kısmında hem baharı hem de kışı aynı anda gözlemleyip yaşadık. Kalderanın doğusunda halen kar mevcut. Güzergah üzerinde halen 5 metreye yakın kar var. Güneşin gördüğü taraflar ise baharın o yeşilliğini yaşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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