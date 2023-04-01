Neden baston kullanıyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, rahatsızlığı hakkında ilk kez konuştu

Son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olduktan sonra bir süredir dinlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün bastonla yürürken görüntülendi. Soylu, katıldığı programda ilk kez hastalığından bahsederek, "15 yaşımdan beri bel fıtığım var, 38 yıldır bu benim arkadaşım. Son zamanlarda kötüleşti. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum." dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yoğun tempo nedeniyle rahatsızlanmıştı.

BASTONLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği açıklanan Bakan Soylu, geçtiğimiz akşam da Kahramanmaraş'ta bir iftar programında görüntülenmişti. Program sırasında kaydedilen görüntülerde Bakan Soylu'nun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle elinde bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmamıştı.

"15 YAŞIMDAN BERİ BEL FITIĞIM VAR"



Rahatsızlığının ardından ilk kez konu hakkında CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Soylu, "Allah herkese sağlık versin. Her şeyin başı sağlık. 15 yaşından beri bel fıtığım var, 38 yıldır bu benim arkadaşım. Son zamanlarda iyice kötüleşti. Soğuk aldık galiba. Ondan dolayı kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda iyi durumdayım. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum." ifadelerini kullandı.

"ENKAZ KALINCA ANTAKYA'NIN YÜZDE 75'İ BOŞ ARSA OLACAK"

Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Hatay'da 21 bin 300 bina yıkık, yıkılacak. Bu binaları n yüzde 40'ı kaldırıldı. Ramazan Bayramına kadar enkaz kaldırmayı bitireceğiz. Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımdan dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak. Bu tabii ilk bölüm. Acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazı. Diyelim 100 parça var, biz 30'unu kaldırıyoruz. Bir de 70'i var. Bu bittikten sonra 3 aylık periyodumuz daha var. Enkaz kalkınca Antakya'nın yüzde 75'i boş arsa olacak.

"SİYASETTE KIRGINLIK OLMAZ"

Konsantrasyonumuz seçim değil deprem. Bu kadar iş var, günlük tartışmalara giremeyiz. Siyasetin kendine ait kuralları vardır. Bu kurallar işler. Siyasette kırgınlık olmaz."