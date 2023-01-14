Necmiye, çocuklarını öldürmesin, diye kendini feda etmiş

İZMİR'de, evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı Mehmet Atabay'dan (53) ayrılmak istediği için çocuklarının gözü önünde vurularak öldürülen Necmiye Vural'ın (40) kızı Selin Elalmış (24), annesinin kendini çocuklarının hayatını kurtarmak için feda ettiğini söyledi.

İZMİR'de, evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı Mehmet Atabay'dan (53) ayrılmak istediği için çocuklarının gözü önünde vurularak öldürülen Necmiye Vural'ın (40) kızı Selin Elalmış (24), annesinin kendini çocuklarının hayatını kurtarmak için feda ettiğini söyledi. Elalmış, "Katil silahını çıkarınca hem kardeşlerim hem de annem çocuk odasına sığınmış. Erkek kardeşim yer uzanıp, ayaklarını kapıya dayamış ama annem çocuklarına bir şey olur, herkesi öldürür korkusuyla kapıyı açmış. Annem kendini feda etti. O, kardeşlerimin gözü önünde annemi öldürdü" dedi.

Olay, 7 Ocak günü saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı Mehmet Atabay'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Bu duruma sinirlenen Atabay, Necmiye Vural'ın 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldi. Atabay ile Vural arasında çıkan tartışmaya çocukları Mehmet İçen (20) ve Zeynep İçen (16) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Atabay yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Vural'ı boynundan ve karnından vurup, kaçtı.

Selin Elalmış, Atabay'ın hiçbir şekilde indirim almamasını istediğini belirterek, "Daha önce bu tür olayları haberlerden izliyordum. Annem de şu an böyle bir olayla ilgile haberlere konu oldu. Ben insanlar için 'Allah yardımcıları olsun' derken şimdi herkes bizim için bunu söylüyor. Hiçbir şekilde o adamın 'iyi hal indirimi' almasını istemiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Annemin özgürlüğünü kısıtladı, kardeşlerimin önünde annemi öldürdü. Annem yaşamıyor diye olayları çarpıtıp, indirim almasın" diye konuştu.