İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA belgeseli, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde izleyiciyle buluştu.

Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Gözlemci Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Güney Afrika'nın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zaheer Laher, Lübnan'ın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Caroline Ziadeh, Irak'ın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Saywan Barzani, Brezilya'nın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ricardo de Souza Monteiro ile diğer ülkelerin misyonları ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Filistin'in Daimi Temsilciliğinde Birinci Katip olarak görev yapan Dania Dasouqi, filmin gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, acil bir seyahat gerektiren durum nedeniyle katılamayan BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Gözlemci Temsilcisi İbrahim Khraishn'in selamlarını iletti.

Dasouqi, "NAZA, yapay zeka destekli sistemlerin, Gazze'deki sivilleri hedef almak için nasıl kullanıldığını anlatan 24 İsrailli askeri ve istihbarat personelinin tanıklıklarına dayanıyor. Bu tanıklıkları gün yüzüne çıkardıkları için İsrailli yetkililerin saldırı ve tehditlerine maruz kalan film yapımcılarına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Tanıklıkların, Filistinlilerin yaşamlarının nasıl "harcanabilir verilere" indirgendiğini ve sivil toplumların savaş teknolojileri için birer deneme sahasına dönüştürüldüğünü gözler önüne serdiğine işaret eden Dasouqi, bu durumun asla normalleştirilemeyeceğini söyledi.

Dasouqi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sistemleri geliştiren, konuşlandıran ve kullananlar hesap vermeli. Bu bağlamda, bugünkü gösterim, Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin Gözden Geçirme Konferansı'nın, otonom silahlarla ilgili yasal olarak bağlayıcı bir metin üzerinde müzakerelere başlama konusunda dahi uzlaşmaya varamamış olması gerçeğinden ayrı düşünülemez. 10 yılı aşkın süredir devam eden tartışmaların ardından yaşanan bu başarısızlık, hiçbir şekilde savunulamaz."

Gazze'de 3 yılı aşkın süredir devam eden soykırım olduğunu söyleyen Dasouqi, Gazze'deki Filistinlilerin kabus dolu bir senaryonun içine hapsolmuş durumda olduklarının altını çizdi.

Dasouqi, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin tanıklıkları, hiçbir zaman İsrailli bir tarafın doğrulamasına ihtiyaç duymamalıydı. Yine de bu filmin, Filistinlilerin anlattıklarına henüz ikna olmamış kişilere ulaşmasını ve diplomatları, koruma sağlamak yerine gecikmeye yol açan tutumlarını yeniden gözden geçirmeye teşvik etmesini umuyoruz. Zararın belgelenmesi, ardından bir rota değişikliği yapılmadığı sürece yeterli değildir. Filmi izlemeden önce, izlerken bir şeyi aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Göreceğiniz şey bir belgeseldir ve acil soruşturma, hesap verebilirlik ve eylem gerektirir. Sonuçları geri alınamaz ancak sorumluluğumuz devam ediyor."

NAZA belgeseli hakkında

Yönetmenliğini "No Other Land (Gidecek Yer Yok)" belgeseliyle Oscar kazanan aktivist gazeteciler Yuval Abraham ile Rachel Szor'un üstlendiği yapımın yapımcılığını The Guardian gazetesi ve yönetmen Jonathan Glazer üstleniyor.

Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde Özel Jüri Ödülü'ne layık görülen yapım, adını İsrail istihbaratının bir saldırı sonrasındaki tahmini sivil zayiatı belirtmek için kullandığı bir terimin kısaltmasından alıyor.

3 yıllık süreçte Tel Aviv'deki çatılarda gece saatlerinde gizlice çekilen belgeselde, güvenlik gerekçesiyle katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital yöntemlerle değiştirilerek gizleniyor.

Yapımda konuşan kişilerin bir kısmının, doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı gizli istihbarat birimlerinde görev yaptığı belirtiliyor.

İsrail ordusu mensuplarının tanıklıklarına yer verilen belgesel, İsrail'in Gazze'de kullandığı gözetleme ve yapay zeka destekli uzaktan bombalama sistemlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Yapımda, yapay zeka aracılığıyla potansiyel hedeflerin belirlendiği, içinde ailelerin bulunduğu bilinen evlerin bombalandığı, sığınak olarak kullanılan yerleşim alanlarının kasten yakıldığı ve gıda dağıtımı sırasında sivillerin hedef alındığı doğrudan tanık ifadeleriyle aktarılıyor.

Kaynak: AA