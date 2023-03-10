NATO zirvesinde Türk generalin boş bardakları toplaması tepki çekti

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO zirvesi Brüksel'de sürerken servis edilen bir görüntüde Hava Tümgeneral Göksel Kahya'nın masadakilerin çay bardaklarını toplaması tartışma yarattı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizmasının" üçüncü toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında düzenlendi.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Toplantı sonrasında görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklama yaptığı esnada kameralara yansıyan anlar, tartışmalara neden oldu.

Söz konusu görüntülerde Hava Tümgeneral Göksel Kahya'nın masa üzerindeki çay bardaklarını topladığı görüldü. Bu anlar da Anadolu Ajansı tarafından canlı yayınlandı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;