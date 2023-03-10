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NATO zirvesinde Türk generalin boş bardakları toplaması tepki çekti

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO zirvesi Brüksel'de sürerken servis edilen bir görüntüde Hava Tümgeneral Göksel Kahya'nın masadakilerin çay bardaklarını toplaması tartışma yarattı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizmasının" üçüncü toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında düzenlendi.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Toplantı sonrasında görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklama yaptığı esnada kameralara yansıyan anlar, tartışmalara neden oldu.

NATO zirvesinde Türk generalin boş bardakları toplaması tepki çekti

Söz konusu görüntülerde Hava Tümgeneral Göksel Kahya'nın masa üzerindeki çay bardaklarını topladığı görüldü. Bu anlar da Anadolu Ajansı tarafından canlı yayınlandı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;

NATO zirvesinde Türk generalin boş bardakları toplaması tepki çekti

NATO zirvesinde Türk generalin boş bardakları toplaması tepki çekti

NATO zirvesinde Türk generalin boş bardakları toplaması tepki çekti

NATO zirvesinde Türk generalin boş bardakları toplaması tepki çekti

NATO zirvesinde Türk generalin boş bardakları toplaması tepki çekti

NATO zirvesinde Türk generalin boş bardakları toplaması tepki çekti

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Nato Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

SFs Karaca:

general insan değil mi adam yardım etmek istemiştir git boşları topla dememişler generale herhalde bizim insanlarımızda taşlıyacak insan arıyor zaten

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Hüseyin Kılıç:

İnsani ve ahlaki bir sıradan bir olay nasılda yanlış yorumlar yapılıyor kötüye yormak kötü fikirli insanların işi

Cevap Yaz120179Yayından Kaldır
Mehmet Vatandaş:

bunun nesi insani ve ahlaki? Bir general bu emir eri değil. Protokolde böyle bir uygulama yok makamın, unvanın üniformanın bir ağırlığı var. Yok muymuş Brüksel'de bu işi yapacak bir insan??

1318Yayından Kaldır
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