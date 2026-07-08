NATO Ankara Zirvesi'nde Rutte: İlk gün başarılıydı

(ANKARA) – NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde yapılacak liderler oturumu öncesinde yaptığı açıklamada, zirvenin ilk gününü "başarılı" olarak değerlendirdi. Rutte, alınan kararlar ve açıklanan yeni girişimlerle ittifakın savunma kapasitesinin güçlendiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturum öncesinde gazetecilere bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'ye ve Ankara halkına ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Rutte, zirvenin organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Lahey'de geçen yıl düzenlenen zirvede belirlenen hedeflerin bu yıl uygulamaya geçirildiğini ifade eden Rutte, "savunma harcamaları ile savunma sanayisine yönelik yatırımlarda kayda değer artış yaşandığını" belirtti. İlk gün gerçekleştirilen NATO Savunma Sanayi Forumu kapsamında yeni projeler ve iş birliklerinin hayata geçirildiğini anımsatan Rutte, "bunların ittifakın caydırıcılığı açısından önemli adımlar olduğunu" söyledi.

"MÜTTEFİK ÜLKELERİN SAVUNMAYA AYIRDIĞI KAYNAKLAR ARTTI"

"Müttefik ülkelerin savunmaya ayırdığı kaynakların arttığına" dikkat çeken Rutte, şunları kaydetti:"

"Yüzde 5 hedefi doğrultusunda, bu yıl zaten yüzde 4'e ulaştık ki bu gerçekten olağanüstü bir gelişmedir. Bu elbette yalnızca Başkan Donald Trump sayesinde olmadı. Rusya'dan kaynaklanan tehdit de bunun önemli nedenlerinden biridir. Ancak dürüst olmak gerekirse, Başkan Trump'ın Avrupa'daki müttefikleri ve Kanada'yı bunu yapmaları yönünde teşvik etmesi gerçekten yardımcı oldu ve bunun sonuçları görülüyor. Sonuç olarak çok daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir NATO'nun içinde çok daha güçlü bir Avrupa ortaya çıkıyor."

"MÜTTEFİKLERDEN İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTEYE SAHİP OLMAMASI VE RUSYA TEHDİDİ KONUSUNDA TEYİT İSTEYECEĞİZ"

Rutte, bugünkü oturumla ilgili beklentilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün müttefiklerin iki konuyu açıkça teyit etmelerini bekliyorum. Birincisi, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğidir. İkincisi ise seyrüsefer özgürlüğü ilkesidir. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açık olması stratejik açıdan son derece önemlidir. Bu, 32 müttefikin tamamı için hayati öneme sahiptir. Bugün de müttefiklerin ortak şekilde Rusya'nın NATO topraklarına yönelik uzun vadeli tehdit olduğunu kabul etmelerini bekliyorum. Rusya'nın uzun vadeli tehdit olduğunun açıkça kayda geçirilmesini bekliyorum."

"ABD'NİN İRAN'A SON SALDIRILARI GEREKLİYDİ"

Rutte, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirme yaparak, "Bence bu kesinlikle gerekliydi. Çünkü bir ateşkes yürürlükteyken İran'ın esasen bu ateşkesi ihlal ettiğini görüyoruz. Dün gemilere yönelik saldırılarda neler yaşandığını gördük. Bu nedenle ABD'nin güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vermesi son derece önemlidir" dedi.

Rutte, Washington yönetiminin attığı adımı desteklediğini belirterek, İran'ın ateşkes sürecindeki tutumunun bu müdahaleyi gerekli hale getirdiğini savundu. ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığını vurgulayan Rutte, Washington'ın Avrupa güvenliğini kendi ulusal çıkarlarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

"TRUMP, ABD'NİN NATO'YA BAĞLILIĞI KONUSUNDA KARARLIDIR"

Rutte, Trump'ın "ABD askerlerini Avrupa'dan çekebileceği ve Grönland'ı yeniden kontrol altına almak istediği" yönündeki açıklamalarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Kendisi, ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda tamamen kararlıdır. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de belli ölçüde bir beklenti vardı ve hala var. Buna rağmen ABD'nin NATO'ya bağlılığı kesindir. Çünkü NATO, ABD'nin kendi çıkarları açısından da gereklidir. Örneğin Rusya'nın nükleer denizaltılarının ABD kıyılarına ulaşmasını önlemek için NATO büyük önem taşımaktadır. Amerika'nın güvenliğini sürdürebilmesi için Atlantik'i, Avrupa'yı ve Arktik bölgesini güvence altına alması gerekir. Bu nedenle ABD'nin NATO'ya bağlılığı tamdır. Şimdi ise iyi haber şu ve bugünün en büyük kazanımı da budur: Bu durum (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin açısından bir kayıp, Başkan Trump açısından ise bir kazançtır. Çünkü Avrupalılar ve Kanadalılar tam da kendisinin uzun süredir talep ettiği şeyi yapıyorlar."

"UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK"

"Ukrayna'ya desteğin süreceğini" belirten Rutte, liderlerin bugünkü toplantıda Kiev'e yönelik uzun vadeli destek taahhütlerini yeniden teyit etmelerini beklediğini kaydetti."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de mesaj veren Rutte, NATO'nun tüm üye ülkelerin topraklarını savunma kararlılığını koruduğunu belirterek, ittifakın savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir NATO ülkesine yönelik tehdide karşı ortak hareket edeceğini söyledi.

NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde liderler, Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında bir araya gelerek savunma harcamaları, Ukrayna'ya destek, Rusya, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ittifakın yeni güvenlik stratejilerini ele alacak.

Kaynak: ANKA