İngiltere Başbakanı Starmer, Hollandalı ve Norveçli mevkidaşlarıyla Ankara'da bir araya geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Ankara'da, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, Ankara'da düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Jetten ve Store ile buluştu.

Hollanda Başbakanı Jetten ile Starmer'ın İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde yapılan görüşmesinde, Hollanda ile İngiltere arasında denizcilik alanında yapılan işbirliği anlaşması ele alındı.

Starmer, bu anlaşmanın NATO'yu ve İngiliz gemi inşa sektörünü güçlendireceğini belirterek, İngiltere ve Fransa öncülüğünde yürütülen Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almayı planlayan çok uluslu misyona desteğinden ötürü Hollanda'ya teşekkür etti.

İki lider, büyük savunma projelerine ortak çözümler bulma konusunda anlaşırken, savunma harcamalarını da artırma sözlerini yineledi.

Starmer, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Norveç Başbakanı Store ile de bir araya geldi. İki lider, NATO müttefiklerinin Ankara'da güçlü bir birlik mesajı verdiğini ifade etti.

Müttefiklerin Ukrayna'ya vereceği desteği görüşen Store ve Starmer, Hürmüz Boğazı'nın tamamen işlerlik kazanabilmesi için kalıcı bir ateşkese ihtiyaç olduğu, bunun için de tüm diplomatik çabaların sarf edilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Savunma harcamalarında ortaklaşa alımlar konusunu ele alan ikili, büyük savunma projelerine bu şekilde daha fazla kaynak ayrılabileceğini de vurguladı.

İngiltere ve Norveç'in Dünya Kupası'ndaki başarılarını ve iki ülke arasında 11 Temmuz'da yapılacak Dünya Kupası çeyrek final maçını görüşen liderler, milli takım formaları giyerek İngiliz medyasına görüntü verdi.