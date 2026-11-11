NATO protestosu davasında 45 sanığın ilk duruşması 4 Şubat 2027'ye ertelendi

(ANKARA) - Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Zirvesi'ni protesto ettikleri gerekçesiyle aralarında Halkevleri Genel Başkanı Linda Sevinç Hocaoğulları ile TİP, EMEP ve EHP Ankara il başkanlarının da bulunduğu 45 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklar, anayasal haklarını kullandıklarını belirterek, beraatlerini talep etti. Mahkeme, duruşmayı 4 Şubat 2027'ye erteledi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla bir araya gelen NATO'ya Hayır Koordinasyonu'nun Kurtuluş Parkı'nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etmiş, müdahalenin ardından gözaltına alınan ve serbest bırakılan 45 kişi hakkında, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Halkevleri Genel Başkanı Linda Sevinç Hocaoğulları, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman ve Emekçi Hareket Partisi (EHP) Ankara İl Başkanı Öykü Ilgın Gürses ile bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Avukatların duruşmanın SEGBİS ile kayıt altına alınması talebi mahkeme tarafından reddedildi.

TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, savunmasında "NATO'nun tarihini bilmek isteyenler Bağdat'ta Filistin'de katledilenlere sorsunlar. NATO'nun tarihi kanla, hukuksuzlukla yazılmıştır. Bizler 7 Temmuz tarihinde bir suç işlemek için değil, işlenen suça itiraz etmek için sokağa çıktık. Anayasal hakkımızı kullandık. Polisler yürüyüşümüze hiçbir ikazda ve uyarıda bulunmadan müdahalede bulundu. Bizler 7 Temmuz'da bir suçun önlenmesi için sokağa çıktık. Bu halk emperyalistlere teslim olmayacak. Anayasal haklarımızı kullandığımız için beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANDIK"

Halkevleri Genel Başkanı Linda Sevinç Hocaoğulları da "Savaş ve terör örgütü NATO'ya hayır demek için demokratik hakkımızı kullandık. Dünyanın pek çok yerinde cinayet işleyenler bu ülkeye geliyorsa buna itiraz etmek hakkımızdır. Emperyalistler ve iş birlikçilere hayır demek için alanlardaydık. Bu bir sorumluluk ve görevdir bizler için" şeklinde savunma yaptı. İddianamede somut bir suç unsurunun bulunmadığını savunan Hocaoğulları, "Elinizde bir iddianame yok, fezlekede bir suçlama yok fakat savaş suçlarını koruyan devlet buna itiraz edenleri yargılamayı tercih ettiği için yargılanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Duruşmada hazır bulunan diğer sanıklar da önceki savunmalara katıldıklarını belirterek, anayasal haklarını kullandıklarını, bu nedenle polis işkencesine maruz bırakıldıklarını savundu ve beraatlerini istedi.

Sanık savunmalarının ardından söz alan Linda Sevinç Hocaoğulları'nın müdafii Mert Ekinci, olay tespit tutanağında eylem sırasında yolun kapatılmak istenmesinin suç olarak değerlendirildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Barışçıl bir gösteri esnasında yol kapatılabilir, yolu kapatanlar yargılanan sanıklar değil Ankara Valiliğidir. NATO Zirvesi kapsamında Ankara Valiliği belli bir süre Ankara'da yolları kapatmıştır. Barışçıl bir gösteri anayasal haktır bu nedenle beraatlerini talep ediyoruz."

Sanık Çoban'ın avukatı Eren Gönen ise Ankara Valiliği'nin eylem ve toplantı yasağı kararına karşı iptal davası açıldığını aktararak, yasağın hukuka aykırı olduğunu savundu. Gönen, "Yargılanan sanıklar anayasal haklarını kullanmış ve memleketlerini savunmuşlardır bu nedenle beraatlerini talep ediyoruz" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme, eksik hususların tamamlanması gerekçesiyle duruşmayı 4 Şubat 2027 saat 10.00'a erteledi.

Kaynak: ANKA