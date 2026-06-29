Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı Thom van Campen, Kuzey Makedonya Meclisi Başkanı Afrim Gashi ve Norveç Parlamento Başkanı Masud Gharahkhani, NATO müttefikleri arasında dayanışmanın sürmesi gerektiği mesajını verdi.

Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanı Thom van Campen, Kuzey Makedonya Meclisi Başkanı Afrim Gashi ve Norveç Parlamento Başkanı Masud Gharahkhani, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

Van Campen, konuşmasının başında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ev sahipliği için Türkçe teşekkür etti.

Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 1612'ye kadar uzandığını, bunun Avrupa'daki "en eski ve kesintisiz ikili ilişkilerinden biri" olduğunu belirten van Campen, "İlişkilerimiz diplomasi ve ticaretin ötesine uzanmaktadır. Hollanda'nın en ünlü simgelerinden biri olan lale, Anadolu'da ortaya çıkmıştır ve bu, halklarımız arasındaki derin ve kalıcı bağların canlı hatırlatıcısıdır." diye konuştu.

Van Campen, parlamentolar arası diplomasinin ülkeler arasında güven inşası, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve transatlantik dayanışmanın pekiştirilmesinde "hayati rol" oynadığını ifade ederek, "Kıtalar ve kültürler arasında köprü görevi gören Türkiye'de bir araya geliyoruz ve bu bir tesadüf değildir. Tarihlerimiz farklı olsa da amaçlarda birleşmiş bir ittifak, tam da hedeflememiz gereken türden bir ittifaktır." dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşı, yalnızca Ukrayna'nın egemenliğine yönelik tehdit olmakla kalmayıp, hepimizi koruyan kurallara dayalı uluslararası düzene de doğrudan saldırıdır." ifadesini kullanan van Campen, bu bağlamda, NATO bünyesinde, parlamentolar arasında işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Van Campen, müttefiklerin birbirini desteklemeyi sürdürmesi ve NATO'nun "birleşik, kararlı ve harekete geçmeye hazır" olduğunun gösterilmesi çağrısında bulundu.

"İttifakın stratejik yeniden başlatılması"

Kuzey Makedonya Meclisi Başkanı Gashi dünyanın hızla değiştiğini, NATO'nun da karşı karşıya olduğu tehditlere uygun olarak hızlı şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "NATO 3.0, ittifakın stratejik yeniden başlatılması perspektifinden değerlendirilmelidir. Müttefikler, Avrupa'nın konvansiyonel savunma yükünün daha büyük kısmını üstlenebileceğini ve kıtanın savunmasında birincil sorumluluğu üstlenebileceğini öngörmelidir." diye konuştu.

Gashi, Ukrayna'ya gelecekteki destekte "dengeli yük paylaşımı ve müttefiklerin kendi ulusal kapasitelerine yaptıkları yatırımların" dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin barış, enerji piyasaları ve insani koşullar açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade eden Gashi, gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

"Daha fazla koordinasyon sağlamamız gerekiyor"

Norveç Parlamento Başkanı Gharahkhani de ülkesinin savunma üretimini artırdığını, insansız hava araçları ve "dijital çözümler" gibi yeni sistemlere yatırım yaptığını aktararak, "Bu, isteğe bağlı bir konu değildir. Daha fazla koordinasyon sağlamamız gerekiyor. Ortak güvenliğimizi güçlendirmek için endüstriyel kapasitelerimizi ve üretimimizi hızlandırmamız gerekiyor. Bu, hem ulusal ihtiyaçları hem de NATO'nun hazırlık durumunu desteklemekle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Gharahkhani, ülkesinde 2036'ya kadar uzanan savunma planı üzerinde siyasi partiler arasında mutabakat bulunduğunun altını çizerek, "Bu durum, güvenlik ortamının daha da ciddileştiğini ve Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü acımasız savaştan çıkarılan dersleri yansıtmaktadır." dedi.