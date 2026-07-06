Haberler

NATO ANKARA ZİRVESİ - Türkiye'ye gelen NATO nezdindeki Daimi Temsilciler heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO daimi temsilcileri ve üst düzey yetkililer, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Özel Defteri imzaladı.

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Lüksemburg'un NATO Daimi Temsilcisi Stephan Frederic Müller başkanlığında NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Müller ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunan heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Müller, heyet adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve aziz hatıranız huzurunda milletinize duyduğumuz kalıcı saygıyı yeniden teyit etmek üzere birlik içinde toplandık. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, yüzyıllık ilkeniz olan 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünün İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını düşünüyoruz. NATO Ankara Zirvesi münasebetiyle büyük milletinizi ziyaret etme fırsatı dolayısıyla memnuniyetimizi bildiririz."

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-Türkiye savunma sanayi işbirliği Netanyahu'yu telaşlandırdı

Netanyahu'dan Trump'a skandal çağrı: Türkiye'ye onları vermeyin
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

Türkiye'de amatör balıkçı yakaladı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor

Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü