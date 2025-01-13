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NATO Genel Sekreteri Rutte'den AB'ye Savunma Uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den AB'ye Savunma Uyarısı
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği'ne üyesi olmayan ülkelerin savunma sanayi girişimlerine katılımını engellememesi konusunda uyarıda bulundu. Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ederken Avrupa'nın savunma dayanıklılığının artırılması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği'ni (AB), üyesi olmayan NATO ülkelerinin AB'nin savunma sanayi girişimlerine katılımını engellemesi konusunda uyararak, aksi yöndeki eylemlerin İttifak'a zarar vereceğini söyledi.

Rutte, 1 Ekim 2024'te göreve gelmesinin ardından Avrupa Parlamentosu'na (AP) ilk ziyaretini yaptı.

Genel Sekreter, AP'nin Dış İlişkiler Komitesi, Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi ve NATO Parlamenterler Meclisi ile İlişkiler Delegasyonunun üyeleriyle bir araya geldi.

NATO ve AB'yi yakınlaştırmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gereken bir dönemden geçildiğine inandığını belirten Rutte, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ederken, Rusya siber saldırılarla, suikast girişimleriyle, sabotaj eylemleriyle ülkelerimize karşı istikrarsızlaştırma kampanyasını hızlandırıyor." dedi.

Rutte, Çin ve Kuzey Kore'nin de Rusya'nın "istikrarsızlaştırma kampanyası"na destek verdiğine dikkati çekerek, "Avrupa'daki güvenlik durumu konusunda derin endişelerim var. Savaşta değiliz, ama barışta da değiliz." diye konuştu.

Bu nedenle Ukrayna'ya desteği artırma gerekliliğine işaret eden Rutte, "Savunma dayanıklılığı konusunda Ukrayna, NATO ve AB el ele çalışmalı." ifadesini kullandı.

Rutte, şöyle devam etti:

"Daha güçlü savunma benim en büyük önceliğim. Daha fazla harcama yapmak, daha iyi harcama yapmak, ancak aynı zamanda daha fazla üretmekle ilgili. Savaşı kışkırtmak için değil, savaşı önlemek için."

Müttefiklerin savunma harcamalarını artırdığına değinen Rutte, "Ama dürüst olmak gerekirse yüzde 2 önümüzdeki yıllarda güvende kalmak için yeterli değil. Müttefiklerin yüzde 2'den çok daha fazla harcama yapması gerekecek. Güvenliğin bedava olmadığını iyi biliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, AP milletvekillerine hitabında şu ifadeleri kullandı:

"Savunmaya daha fazla harcama yapmanın diğer önceliklere daha az harcama yapmak anlamına geldiğini biliyorum ama bu gelecekteki güvenliğimiz için büyük bir fark yaratabilir. Ortalama olarak, Avrupa ülkeleri ulusal gelirlerinin dörtte birini emeklilik, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine kolayca harcıyorlar ve savunmayı çok daha güçlü hale getirmek için bu paranın yalnızca küçük bir kısmına ihtiyacımız var."

Rutte, "Ayrıca gemiler, tanklar, jetler, mühimmatlar, uydular ve insansız hava araçları dahil olmak üzere önemli varlıkların ve yeteneklerin üretimini hızla artırmamız gerekiyor." dedi.

Avrupa savunma endüstrisinin "etkileyici bir iş çıkardığını" belirterek, "ancak henüz olmamız gereken yerde değiliz" diyen Rutte, şunları söyledi:

"Endüstrimiz hala çok küçük. AB'nin savunma sanayi tabanımızı geliştirerek bu sorunu gidermek için çabalarını iki katına çıkarmasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyorum. Avrupa Savunma Sanayi Programı ile ortak güvenliğimizi güçlendirme fırsatımız var. Yine de bunu coşkuyla alkışlarken, aynı zamanda dikkatli olmanızı öneriyorum. Müttefikler arasında maliyetleri artıracak, üretimi zorlaştıracak ve AB savunma sanayi çabalarında AB dışı müttefikleri içeren inovasyonu engelleyecek yeni engeller yaratmaktan kaçınmamız gerektiğine inanıyorum. Avrupa'nın güvenliği için transatlantik savunma sanayi işbirliğinin hepimizi daha güçlü kıldığına inanıyorum. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın savunma sanayi işbirliğini benzeri görülmemiş seviyelere çıkardığı bir zamanda, NATO içindeki müttefikler arasında yeni engeller koymak kendimize zarar vermek olur."

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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