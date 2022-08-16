Narkotik: Uyuşturucudan gelir sağlayan PKK, yandaşları ve NARKOTERÖR'le mücadelede kararlıyız

EMNİYET Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan, uyuşturcu ticareti ve PKK ilişkisine yönelik yayımlanan raporda, "Yıllardır sistematik şekilde devam ettiği uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar gelir sağlayan, çocuklarımızı zehirleyen, elde ettiği gelirle...

EMNİYET Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan, uyuşturcu ticareti ve PKK ilişkisine yönelik yayımlanan raporda, "Yıllardır sistematik şekilde devam ettiği uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar gelir sağlayan, çocuklarımızı zehirleyen, elde ettiği gelirle terörist faaliyetlerini sürdüren PKK, yandaşları ve NARKOTERÖR'le mücadelede kararlıyız" ifadeleri kaydedildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan, NARKOTERÖR ve PKK ilişkisiyle ilgili rapor yayımlandı. 'PKK ve uyuşturucu ticareti ilişkisi: NARKOTERÖR' başlığı ile yayımlanan raporda, terör örgütü PKK'nın Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ticaretine ilişkin veriler paylaşılırken "Yıllardır sistematik şekilde devam ettiği uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar gelir sağlayan, çocuklarımızı zehirleyen, elde ettiği gelirle terörist faaliyetlerini sürdüren PKK, yandaşları ve NARKOTERÖR'le mücadelede kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

?"BM 2012 Dünya Uyuşturucu Raporuna göre de 'Balkan rotasının bazı bölgelerinde, organize suçların işlendiği yerler ile terörizm faaliyetlerinin yaşandığı yerler örtüşmektedir. PKK'nın uyuşturucu ticaretine dahil olması, 2008'de bazı üyelerin Avrupa'da eroin kaçakçılığı suçundan tutuklanmasıyla daha da gözler önüne serilmiştir. Almanya Başsavcılığı, Avrupa'da yakalanan uyuşturucunun yüzde 80'nin PKK ile bağlantısı olduğunu öne sürmüştür (1994). PKK'nın Avrupa'daki organize suç ve uyuşturucu ticareti faaliyetine vurgu yapmıştır. Şemdin Sakık ve yakalanan birçok PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu, örgütün Bekaa Vadisi'nde ve Kuzey Irak'ta uyuşturucu imal ettiği ve Avrupa'da pazarladığını itiraf etmiştir."